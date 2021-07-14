Всего 3 минуты: Рада провела рекордное внеочередное заседание
14 июля 2021 , 18:49Читати новину українською
Источник:Укринформ
Верховная Рада 14 июля провела внеочередное заседание, созванное по требованию народных депутатов. Однако оно было рекордно коротким.
В зале парламента зарегистрировались 316 нардепов. Без обсуждения приняли 2 законопроекта, а тогда спикер Дмитрий Разумков объявил заседание закрытым.
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Что одобрили
- Изменения в закон "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, о гарантиях прав украинских и иностранных инвесторов", – законопроект № 5141.
- Изменения в раздел XI "Переходные положения" Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции" – законопроект № 5440.
Рада собиралась в третий раз за неделю
- Парламент провел уже третье заседание за неделю.
- Например, 13 июля не поддержали законопроект №5596, предусматривающий легализацию медицинского каннабиса. Однако одобрили законопроект о криминализации контрабанды. Также во втором чтении проголосовали за инициативу, которая предусматривает ликвидацию Укроборонпрома.
- Также парламент собирался на заседание утром 14 июля. Тогда нардепы переименовали День защитника Украины и поддержали законопроект о реформе ВСП.