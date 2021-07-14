Всего 3 минуты: Рада провела рекордное внеочередное заседание

Верховная Рада 14 июля провела внеочередное заседание, созванное по требованию народных депутатов. Однако оно было рекордно коротким.

В зале парламента зарегистрировались 316 нардепов. Без обсуждения приняли 2 законопроекта, а тогда спикер Дмитрий Разумков объявил заседание закрытым.

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Что одобрили

Изменения в закон "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, о гарантиях прав украинских и иностранных инвесторов", – законопроект № 5141.

Изменения в раздел XI "Переходные положения" Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции" – законопроект № 5440.

Рада собиралась в третий раз за неделю

Парламент провел уже третье заседание за неделю.

Например, 13 июля не поддержали законопроект №5596, предусматривающий легализацию медицинского каннабиса. Однако одобрили законопроект о криминализации контрабанды. Также во втором чтении проголосовали за инициативу, которая предусматривает ликвидацию Укроборонпрома.

Также парламент собирался на заседание утром 14 июля. Тогда нардепы переименовали День защитника Украины и поддержали законопроект о реформе ВСП.

Нардепы собираются на летние каникулы до сентября уже 16 июля. Правда, их могут отсрочить из-за некоторых непроголосованных законопроектов.