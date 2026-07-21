Кто не умеет работать – в армию, – Лукашенко угрожает отправить "лентяев" к границе с Украиной

В Беларуси придумали новый циничный способ запугивания собственного населения с помощью принудительной мобилизации. Теперь за малейший проступок на рабочем месте гражданам грозит немедленная отправка в воинские части, дислоцированные в лесной полосе.

Об этом заявил Александр Лукашенко, комментируя вопрос дисциплины на предприятиях и в хозяйствах, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Кого Лукашенко собирается наказать мобилизацией?

По словам Лукашенко, наказанием для "бездельников" должно стать не штраф или выговор, а отправка в армию. Причем, как следует из его заявлений, речь идет не о формальной службе, а о переброске людей на южную границу Беларуси, ближе к Украине.

Это мой приказ. Любой чиновник. Не умеешь гайки крутить? Будешь помощником, будешь подавать "снаряды". Любое невыполнение – в армию. Пусть там служит. В лесу будет сидеть. Там тоже нужны кадры. Пусть в период уборки там послужит. И чиновник, и тот, кто не хочет работать,

– заявил белорусский диктатор.

Он связал это прежде всего с нарушениями трудовой дисциплины во время жатвы и уборочной кампании. Под угрозой, по его словам, оказываются не только работники заводов или сельского хозяйства, но и чиновники всех уровней.

Ну, что мы будем надевать наручники... В таком дефиците кадров надевать наручники? Передайте мое поручение Хренину (министр обороны Беларуси – 24 Канал): всех, кто не умеет работать, – в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, Силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены вдоль украинской границы,

– заявил Лукашенко.

Фактически он публично пригрозил превратить военную службу в инструмент наказания за служебные проступки. Такая риторика в очередной раз показывает, что Минск пытается держать население в тонусе не только административным давлением, но и страхом перед армией.

Отдельно Лукашенко дал понять, что усиливает военное присутствие вдоль украинской границы.

При этом он оправдался, что это не означает, что он собирается "на кого-то нападать", а просто обеспечивает безопасность.

К слову, недавно самопровозглашенный президент Беларуси нашел нового "виновника" войны России против Украины. Им он назвал "международную партию войны". Однако не стал называть, кто именно за ней стоит.