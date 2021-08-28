Всех вывезти не смогут: Великобритания завершает эвакуацию гражданских из Афганистана

Последние эвакуационные рейсы Великобритании покинут аэропорт Кабула в субботу, 28 августа. В правительстве сообщают, что вывести всех британцев они не смогли, поэтому пришлось принимать тяжелое решение.

Последний самолет для гражданского населения заберет на борт только тех британцев, которые сейчас находятся в аэропорту Кабула. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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В Великобритании осталось еще несколько самолетов

Командующий британских вооруженных сил Ник Картер заявил, что в Афганистане есть еще несколько британских самолетов. Их количество он не уточнил, однако отметил, что их надо использовать для последней эвакуации гражданских лиц и для того, чтобы военные смогли также покинуть страну.

Именно из-за нехватки времени и самолетов правительству пришлось принять такое решение. Все британцы, которые не смогли до сегодняшнего дня попасть в аэропорт Кабула, останутся в Афганистане. Сколько людей потеряет возможность покинуть захваченную террористами страну – неизвестно.

Эвакуация иностранцев из Афганистана: последние новости

15 августа террористы "Талибана" захватили столицу Афганистана – Кабул. В аэропорту города начался хаос, поскольку он стал единственным шансом афганцев и иностранцев бежать из страны.

Первыми эвакуацию начали США. Вывоз граждан и дипломатов планировали завершить к 17 августа, однако госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что срок продлили до 31 августа 2021 года.

Украина уже приняла 3 эвакуационные рейсы из Кабула, на борту которых суммарно было около 265 человек, из них 188 – украинцы. Однако наша страна не собирается останавливать эвакуацию.