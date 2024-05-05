"Сила Воскрешения": Патриарх Варфоломей призвал Украину и Россию к обмену "всех на всех"

Вселенский Патриарх Варфоломей во время литургии на Пасху призвал к обмену между Украиной и Россией по принципу "всех на всех". Он заявил, что это было бы "проявлением Воскрешения".

Об этом говорится на официальном сайте Константинопольской православной церкви, а также его сообщение передают в движении, которое занимается поиском и возвращением оккупантов, "Наш выход", передает 24 Канал.

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Патриарх Варфоломей призвал к обмену "всех на всех"

Ночью 5 мая Вселенский Патриарх Варфоломей проводил литургию по случаю Пасхи. На ней он заявил, что поддерживает идею обмена пленных по формуле "всех на всех".

Мы молимся за справедливый мир в многострадальной Украине. Духовно мы поддерживаем инициативу "Нашего выхода" по обмену военнопленными между Россией и Украиной по случаю великого праздника Пасхи. Это было бы очень конкретным выражением силы Воскрешения. Мы молим Господа милости просветить наши умы и сердца, чтобы мы могли идти путем истины и свободы, полные воскресения и надежды, с воскресшим Христом на наших устах,

– заявил он.

Папа Римский также призвал к обмену

Папа Римский во время Святой Мессы на Пасху, 31 марта, призвал провести обмен по формуле "всех на всех". Он подчеркнул, что следует уважать нормы международного права.

"Пусть же Воскресший Христос откроет дорогу мира для страждущего населения этих регионов (Израиля, Сектора Газа и Украины, – 24 Канал). Призывая к уважению принципов международного права, выражаю пожелание об общем обмене всеми пленными между Россией и Украиной: всех на всех", – сказал Папа Римский в своей речи с лоджии базилики Святого Петра.

Стоит заметить, что украинские официальные лица неоднократно заявляли о готовности к обмену по такому принципу, однако Россия не желает возвращать своих людей.

Отказывается Кремль проводить и обмен с пленными мусульманами и католиками. Как рассказал Дмитрий Лубинец, Украина предлагала формулу обмена "1 к 4", в который количество возвращенных пленных России превышало бы количество возвращенных украинской стороны. В списке, в частности, есть один католик и 146 мусульман. Но предложенные списки Россия проигнорировала.