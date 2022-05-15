Всем в укрытие: в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу

15 мая 2022 , 03:29
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Из-за угрозы вражеских обстрелов во многих городах Украины объявили воздушную тревогу. В частности, сирены раздаются во Львовской, Киевской, Одесской, Кировоградской и других областях

Игнорировать сообщения о воздушной тревоге нельзя. Ведь в результате вражеских обстрелов уже погибли многие мирные украинцы, в том числе дети.

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Почти по всей Украине объявили воздушную тревогу

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города. Так что около 3:26 15 мая во многих областях начали раздаваться сирены. В частности, из-за угрозы вражеских обстрелов воздушную тревогу объявили в:

  • Львовской,
  • Волынской,
  • Тернопольской,
  • Ровненской,
  • Ивано-Франковской,
  • Закарпатской,
  • Черновицкой,
  • Хмельницкий,
  • Житомирской,
  • Киевской,
  • Винницкой,
  • Черкасский,
  • Кировоградской,
  • Одесской,
  • Днепропетровской,
  • Запорожский,
  • Полтавской,
  • Черниговской областях.

Кроме этого, воздушная тревога продолжается в Луганской области. Ее объявили еще 4 апреля, то есть уже более 40 дней назад.

 

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Автор: Ольга Котів