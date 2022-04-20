Всем в укрытие: в большинстве областей Украины воздушная тревога
20 апреля 2022 , 23:01Читати новину українською
Вечером 20 апреля сирены известили о воздушной тревоге в большинстве областей Украины. Жителям этих регионов нужно спуститься в укрытие.
Не пренебрегайте своей безопасностью. Если нет возможности пройти в укрытие, нужно спуститься в подвал. Но если это невозможно, тогда лучшим вариантом станет ванная комната или коридор. В укрытиях нужно находиться до окончания тревоги, о которой известит сирена.
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Где объявили воздушную тревогу
- Киев и Киевская область;
- Черниговская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Полтавская область;
- Донецкая область;
- Днепропетровская область;
- Запорожская область;
- Одесская область;
- Николаевская область;
- Кировоградская область;
- Черкасская область;
- Винницкая область;
- Житомирская область;
- Луганская область.
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