Всем в укрытие: в большинстве областей Украины воздушная тревога

Вечером 20 апреля сирены известили о воздушной тревоге в большинстве областей Украины. Жителям этих регионов нужно спуститься в укрытие.

Не пренебрегайте своей безопасностью. Если нет возможности пройти в укрытие, нужно спуститься в подвал. Но если это невозможно, тогда лучшим вариантом станет ванная комната или коридор. В укрытиях нужно находиться до окончания тревоги, о которой известит сирена.

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Где объявили воздушную тревогу

Киев и Киевская область;

Черниговская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Полтавская область;

Донецкая область;

Днепропетровская область;

Запорожская область;

Одесская область;

Николаевская область;

Кировоградская область;

Черкасская область;

Винницкая область;

Житомирская область;

Луганская область.

Арестович объяснил, почему срабатывает воздушная тревога по всей стране: смотрите видео