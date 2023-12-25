Украина получила 1,34 миллиарда долларов от Всемирного банка: пойдут ли эти деньги на оборону

Госбюджет Украины получил 1,34 миллиарда долларов США. В Министерстве финансов Украины рассказали о получении шестого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка Peace in Ukraine.

В июне 2023 года США уже предоставляли грант для Украины на обеспечение гуманитарных и социальных расходов во время полномасштабной войны в рамках проекта Всемирного банка Peace in Ukraine. Сумма гранта составляла 1,25 миллиарда долларов.

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Куда эти средства направят

Украина получила 1,34 миллиарда долларов США на поддержку социальной сферы. Финансирование состоит из ссуды Всемирного банка в размере 1,086 миллиарда долларов, поступивших через Целевой фонд по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине под гарантии Правительства Японии.

Денежные средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности на пенсионные выплаты и выплаты работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,

– говорится в сообщении Минфина.

Шестое дополнительное финансирование проекта "Peace in Ukraine" содержит также и грантовую составляющую.

В него входят 190 миллионов долларов от Норвегии через Целевой фонд поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины, а также 20 миллионов долларов от Правительства Швейцарии. Кроме того, говорится о предоставлении 50 миллионов долларов от Правительства Соединенных Штатов Америки.

Министр финансов Украины Сергей Марченко подчеркнул, что международная финансовая помощь является весомым вкладом в поддержку финансово-экономической стабильности Украины и позволяет обеспечить первоочередные социальные расходы во время войны.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения правительства Японии, США, Норвегии и Швейцарии неоднократно демонстрировали Украине свою твердую поддержку и солидарность. Марченко также выразил свою благодарность партнерам.

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