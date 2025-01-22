Зеленский в Давосе встретился с рядом мировых лидеров: основные заявления
Во время пребывания на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе Владимир Зеленский встретился с рядом иностранных лидеров. Президент обсудил со своими коллегами развитие двусторонних отношений, а также помощь нашему государству.
О том, с кем Владимир Зеленский встретился из иностранных коллег в Давосе, а также что было в основе тем для обсуждений – читайте в материале 24 Канала.
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С кем Зеленский встречался в Давосе
Владимир Зеленский отметил, что имел хорошую встречу с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Спасибо за неизменную поддержку Украины. Мы обсудили совместную с партнерами координацию ради приближения справедливого и прочного мира. Очень ценим полное понимание и готовность помогать со стороны Аргентины, Президент Украины также выразил радость, что Хавьеру удаются изменения, которые он планировал, и Аргентина становится сильнее экономически. Украинский лидер также провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем. Президент Украины выразил благодарность за гуманитарную и финансовую поддержку нашего государства. Мы обсудили интеграцию в Европейский Союз. Это является общей целью обеих наших стран. Длительный и устойчивый мир должен подкрепляться сильными гарантиями безопасности. Позиция нашего государства остается неизменной: ничего об Украине без Украины, Президент Украины отметил, что с премьер-министром Испании Педро Санчесом обсудил военную помощь нашему государству и усиление санкций против России. Рассказал о ситуации на самых сложных направлениях фронта и потребности наших воинов в артиллерии и бронетехнике. Важно укрепить позиции Украины, чтобы достичь справедливого и прочного мира. Спасибо Испании за помощь в нашей борьбе, Владимир Зеленский также провел встречу с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом в Давосе. Украинский президент поблагодарил за всю поддержку Украины. Важно, что Нидерланды придерживаются правила "Ничего об Украине без Украины". Сегодня мы обсудили совместные усилия для обеспечения сильной позиции нашего государства, поддержку наших воинов, инвестиции в оборонную промышленность Украины, Особое внимание политики уделили обеспечению надежных гарантий безопасности на пути к достижению длительного и устойчивого мира. Владимир Зеленский отметил, что вместе с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном обсудил продолжение помощи нашему государству. Ценим все, что Швеция уже сделала для поддержки Украины, в частности усиление нашей ПВО, инвестиции в оборонное производство, Владимир Зеленский отметил, что во время встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем поблагодарил за поддержку нашего народа и независимости. Обсудили сотрудничество в сфере безопасности и дальнейшее взаимодействие в оборонной сфере. Усиление наших воинов на поле боя и укрепление позиций Украины чрезвычайно важны для достижения справедливого и прочного мира, Президент Украины также в Давосе встретился с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо и министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро в Давосе. Инвестиции в Украину, наш ОПК, поддержка нашей экономики, развитие аграрного сектора, энергетики и образования, важность продолжения давления на Россию через санкции и сохранения единства для достижения справедливого мира – темы, ставшие основой нашего важного разговора, Владимир Зеленский на полях саммита в Давосе провел встречу с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Обсудили необходимость глобальных усилий всех стран, которые уважают принципы Устава ООН, для приближения справедливого мира. Отдельно рассмотрели возможность участия ЮАР в лечении и реабилитации наших раненых людей, Он также пригласил Рамафосу присоединиться к Международной коалиции за возвращение незаконно депортированных Россией украинских детей. Владимир Зеленский отметил, что встретился с премьер-министром, министром иностранных дел Катара – Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани. Наше государство ценит посредничество Катара в возвращении домой 53 наших детей, которых Россия принудительно вывезла из Украины. Рассчитываем на расширение этой важной работы. Отдельно обсудили гуманитарное сотрудничество и продовольственную безопасность, Он также поблагодарил Катар за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и присоединение к Совместному коммюнике первого Саммита мира. Владимир Зеленский подчеркнул, что во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым еще раз выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний" и гибелью людей. Доказательства с места катастрофы очевидны, важно давить на Россию, чтобы заставить ее говорить правду. Мы также обсудили двусторонние отношения и их развитие в будущем: увеличение товарооборота между государствами на перспективу, сотрудничество в энергетической сфере, Он также отметил, что украинцы ценят всю помощь Азербайджана для нашего государства. Владимир Зеленский также встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, чтобы обсудить важные вопросы украинско-израильского сотрудничества. Украина рада, что люди, которые были в плену, возвращаются домой. Общие вызовы, взаимодействие прежде всего в сфере безопасности и пути достижения справедливого мира для Украины были среди основных наших тем, Глава государства рассказал, что встретился с лидером оппозиционной фракции ХДС/ХСС в немецком Бундестаге Фридрихом Мерцом. Зеленский поблагодарил Германию и все немецкое общество за неизменную поддержку нашего государства и людей. Мы обсудили, как в дальнейшем приближать справедливый мир для Украины, а также глобальные вызовы и ситуацию на фронте, Президент отметил, что с президентом Финляндии Александром Стуббом он обсудил укрепление обороноспособности Украины, гарантии безопасности и усиление санкций против России. Приближение длительного и справедливого мира – наша общая цель, и я благодарен за всю помощь, предоставленную Финляндией, и подготовку следующего, 27-го пакета военной помощи Украине, Владимир Зеленский также провел встречу с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем. Обсудили дальнейшее развитие торговли и укрепление экономического сотрудничества. В течение всех этих лет торговля между нашими государствами растет, и я рад, что мы имеем такие прочные экономические отношения. Украина готова и в дальнейшем, Президент Украины отметил, что встретился с премьер-министром Албании Эди Рамой в Давосе. Политики подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке между нашими странами. Албания предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь с начала полномасштабного вторжения и продолжит поддержку в течение всего десятилетнего срока соглашения. Также Албания сделает свой вклад в коалицию истребителей, Он также поблагодарил Албанию за поддержку евроинтеграционного пути, усиление наших позиций на поле боя и приближение справедливого и длительного мира для Украины. Владимир Зеленский также сообщил, что главными темами встречи с Президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер в Давосе стали гуманитарное сотрудничество и поиск путей достижения справедливого мира для Украины и всей Европы. Глава государства поблагодарил за гуманитарную и политическую поддержку Украины со стороны Швейцарии. Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Основной темой разговора политиков было продолжение поддержки Украины и координация с партнерами для достижения справедливого мира. Спасибо за всю помощь Украине в борьбе против российской агрессии. Ценим лидерство Германии в усилении украинской ПВО и вклад в спасение тысяч жизней,
Президент Украины встретился с главой Аргентины
– написал глава государства.
Владимир Зеленский встретился с Александром Вучичем
– сказал Зеленский.
Зеленский пообщался с Санчесом
– сказал глава государства.
Зеленский увиделся в Давосе и с главой правительства Нидерландов
– отметил президент.
Президент провел встречу с премьером Швеции
– сказал глава государства.
Зеленский увиделся с премьером Хорватии
– написал президент.
Владимир Зеленский встретился с премьером Бельгии и главой МИД Франции
– отметил Зеленский.
Президент Украины, премьер-министр Бельгии и глава МИД Франции / Фото ОП
Зеленский увиделся с Рамафосой
– отметил президент.
Украинский президент имел встречу с премьером Катара
– написал президент Украины.
Президент встретился с Ильхамом Алиевым
– написал президент Украины.
Зеленский увиделся с президентом Израиля
– сказал украинский лидер.
Владимир Зеленский провел встречу с Фридрихом Мерцом
– подчеркнул президент.
Зеленский увиделся с президентом Финляндии
– сказал украинский лидер.
Президент Украины встретился с главой правительства Вьетнама
– написал президент.
Зеленский подписал соглашение с премьером Албании
– подчеркнул Зеленский.
Украинский лидер встретился с президентом Швейцарии
Зеленский встретился с президентом Швейцарии / Фото Офиса Президента
Зеленский встретился с Шольцом
– написал президент Украины.
Зеленский встретился с Шольцем в Давосе / Фото Офиса Президента
Владимир Зеленский отметил, что имел хорошую встречу с президентом Аргентины Хавьером Милеем.
Спасибо за неизменную поддержку Украины. Мы обсудили совместную с партнерами координацию ради приближения справедливого и прочного мира. Очень ценим полное понимание и готовность помогать со стороны Аргентины,
Президент Украины также выразил радость, что Хавьеру удаются изменения, которые он планировал, и Аргентина становится сильнее экономически.
Украинский лидер также провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем. Президент Украины выразил благодарность за гуманитарную и финансовую поддержку нашего государства.
Мы обсудили интеграцию в Европейский Союз. Это является общей целью обеих наших стран. Длительный и устойчивый мир должен подкрепляться сильными гарантиями безопасности. Позиция нашего государства остается неизменной: ничего об Украине без Украины,
Президент Украины отметил, что с премьер-министром Испании Педро Санчесом обсудил военную помощь нашему государству и усиление санкций против России.
Рассказал о ситуации на самых сложных направлениях фронта и потребности наших воинов в артиллерии и бронетехнике. Важно укрепить позиции Украины, чтобы достичь справедливого и прочного мира. Спасибо Испании за помощь в нашей борьбе,
Владимир Зеленский также провел встречу с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом в Давосе. Украинский президент поблагодарил за всю поддержку Украины.
Важно, что Нидерланды придерживаются правила "Ничего об Украине без Украины". Сегодня мы обсудили совместные усилия для обеспечения сильной позиции нашего государства, поддержку наших воинов, инвестиции в оборонную промышленность Украины,
Особое внимание политики уделили обеспечению надежных гарантий безопасности на пути к достижению длительного и устойчивого мира.
Владимир Зеленский отметил, что вместе с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном обсудил продолжение помощи нашему государству.
Ценим все, что Швеция уже сделала для поддержки Украины, в частности усиление нашей ПВО, инвестиции в оборонное производство,
Владимир Зеленский отметил, что во время встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем поблагодарил за поддержку нашего народа и независимости.
Обсудили сотрудничество в сфере безопасности и дальнейшее взаимодействие в оборонной сфере. Усиление наших воинов на поле боя и укрепление позиций Украины чрезвычайно важны для достижения справедливого и прочного мира,
Президент Украины также в Давосе встретился с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо и министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро в Давосе.
Инвестиции в Украину, наш ОПК, поддержка нашей экономики, развитие аграрного сектора, энергетики и образования, важность продолжения давления на Россию через санкции и сохранения единства для достижения справедливого мира – темы, ставшие основой нашего важного разговора,
Владимир Зеленский на полях саммита в Давосе провел встречу с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.
Обсудили необходимость глобальных усилий всех стран, которые уважают принципы Устава ООН, для приближения справедливого мира. Отдельно рассмотрели возможность участия ЮАР в лечении и реабилитации наших раненых людей,
Он также пригласил Рамафосу присоединиться к Международной коалиции за возвращение незаконно депортированных Россией украинских детей.
Владимир Зеленский отметил, что встретился с премьер-министром, министром иностранных дел Катара – Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани.
Наше государство ценит посредничество Катара в возвращении домой 53 наших детей, которых Россия принудительно вывезла из Украины. Рассчитываем на расширение этой важной работы. Отдельно обсудили гуманитарное сотрудничество и продовольственную безопасность,
Он также поблагодарил Катар за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и присоединение к Совместному коммюнике первого Саммита мира.
Владимир Зеленский подчеркнул, что во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым еще раз выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний" и гибелью людей.
Доказательства с места катастрофы очевидны, важно давить на Россию, чтобы заставить ее говорить правду. Мы также обсудили двусторонние отношения и их развитие в будущем: увеличение товарооборота между государствами на перспективу, сотрудничество в энергетической сфере,
Он также отметил, что украинцы ценят всю помощь Азербайджана для нашего государства.
Владимир Зеленский также встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, чтобы обсудить важные вопросы украинско-израильского сотрудничества.
Украина рада, что люди, которые были в плену, возвращаются домой. Общие вызовы, взаимодействие прежде всего в сфере безопасности и пути достижения справедливого мира для Украины были среди основных наших тем,
Глава государства рассказал, что встретился с лидером оппозиционной фракции ХДС/ХСС в немецком Бундестаге Фридрихом Мерцом.
Зеленский поблагодарил Германию и все немецкое общество за неизменную поддержку нашего государства и людей.
Мы обсудили, как в дальнейшем приближать справедливый мир для Украины, а также глобальные вызовы и ситуацию на фронте,
Президент отметил, что с президентом Финляндии Александром Стуббом он обсудил укрепление обороноспособности Украины, гарантии безопасности и усиление санкций против России.
Приближение длительного и справедливого мира – наша общая цель, и я благодарен за всю помощь, предоставленную Финляндией, и подготовку следующего, 27-го пакета военной помощи Украине,
Владимир Зеленский также провел встречу с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.
Обсудили дальнейшее развитие торговли и укрепление экономического сотрудничества. В течение всех этих лет торговля между нашими государствами растет, и я рад, что мы имеем такие прочные экономические отношения. Украина готова и в дальнейшем,
Президент Украины отметил, что встретился с премьер-министром Албании Эди Рамой в Давосе.
Политики подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке между нашими странами.
Албания предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь с начала полномасштабного вторжения и продолжит поддержку в течение всего десятилетнего срока соглашения. Также Албания сделает свой вклад в коалицию истребителей,
Он также поблагодарил Албанию за поддержку евроинтеграционного пути, усиление наших позиций на поле боя и приближение справедливого и длительного мира для Украины.
Владимир Зеленский также сообщил, что главными темами встречи с Президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер в Давосе стали гуманитарное сотрудничество и поиск путей достижения справедливого мира для Украины и всей Европы.
Глава государства поблагодарил за гуманитарную и политическую поддержку Украины со стороны Швейцарии.
Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Основной темой разговора политиков было продолжение поддержки Украины и координация с партнерами для достижения справедливого мира.
Спасибо за всю помощь Украине в борьбе против российской агрессии. Ценим лидерство Германии в усилении украинской ПВО и вклад в спасение тысяч жизней,