Зеленский в Давосе встретился с рядом мировых лидеров: основные заявления

Во время пребывания на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе Владимир Зеленский встретился с рядом иностранных лидеров. Президент обсудил со своими коллегами развитие двусторонних отношений, а также помощь нашему государству.

О том, с кем Владимир Зеленский встретился из иностранных коллег в Давосе, а также что было в основе тем для обсуждений – читайте в материале 24 Канала.

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С кем Зеленский встречался в Давосе