Мобилизация в Украине: могут ли уволить с работы во время службы и как доказать факт призыва

В Украине уже два года непрерывно продолжается всеобщая мобилизация населения, а повестки вручают также и по месту работы. Однако правила призыва все еще иногда вызывают вопросы у граждан.

Юристы рассказали, какие документы нужны военнослужащему, чтобы подтвердить факт призыва, а также каких правил должен придерживаться работодатель после мобилизации работника.

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Как мобилизованный должен доказать факт призыва работодателю

Документом, подтверждающим призыв и прохождение службы, является военный билет, в котором в соответствующих разделах проставляются служебные отметки.

Также документами могут быть справка о призыве военнообязанного на военную службу, выдана военным комиссариатом или воинской частью. Для резервистов соответствием является выписка из приказа или справка о зачислении в воинскую часть, которые выдает воинская часть.

Юристы отмечают, что эти документы могут выдаваться также и семьям военнообязанных и резервистов для предъявления их по месту требования.

Могут ли уволить работника во время военной службы

Законодательством запрещено увольнять работника, который призван на военную службу или мобилизован.

Нарушение этого положения может быть основанием для привлечения руководителя предприятия к ответственности по ст. 172 УК Украины "Грубое нарушение законодательства о труде",

– рассказывают юристы.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 34 до 51 тыс. грн или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или исправительные работы на срок до двух лет.

Как платят зарплату мобилизованному работнику

Заработная плата начисляется мобилизованному работнику в том же порядке, что и до мобилизации. Если работодатель прекратил начисление зарплаты, работник может обратиться с жалобой в Гоструда, которая проведет проверку, а также обратиться в суд с иском.

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