Юристи розповіли, які документи потрібні військовослужбовцю, щоб підтвердити факт призову, а також яких правил має дотримуватися роботодавець після мобілізації працівника.

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Як мобілізований має довести факт призову роботодавцеві

Документом, який підтверджує призов та проходження служби, є військовий квиток, у якому у відповідних розділах проставляються службові позначки.

Також документами можуть бути довідка про призов військовозобов'язаного на військову службу, видана військовим комісаріатом або військовою частиною. Для резервістів відповідником є витяг із наказу або довідка про зарахування до військової частини, які видає військова частина.

Юристи зазначають, що ці документи можуть видаватися також і родинам військовозобов'язаних та резервістів для пред'явлення їх за місцем вимоги.

Чи можуть звільнити працівника під час військової служби

Законодавством заборонено звільняти працівника, якого призвано на військову службу або мобілізовано.

Порушення цього положення може бути підставою для притягнення керівника підприємства до відповідальності за ст. 172 КК України "Грубе порушення законодавства про працю",

– розповідають юристи.

Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 34 до 51 тис. грн або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправні роботи на строк до двох років.

Як сплачують зарплату мобілізованому працівнику

Заробітна плата нараховується мобілізованому працівникові в тому ж порядку, що й до мобілізації. Якщо роботодавець припинив нарахування зарплати, працівник може звернутися зі скаргою до Держпраці, яка проведе перевірку, а також звернутися до суду з позовом.

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