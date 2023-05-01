Во Львове провели наиболее масштабные в Украине Игры Непокоренных: как это происходило

Во Львове провели отбор в сборную на Игры Непокоренных. Уже осенью наши отважные бойцы отправятся на Международные ветеранские соревнования Invictus Games.

Местные власти отмечают, что нынешние Всеукраинские соревнования Игры Непокоренных стали самыми массовыми за все годы. В них приняли участие 223 военных ветерана, которые получили травмы во время боевых действий. Бойцы приехали из 24 областей Украины.

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Как проходили Всеукраинские соревнования Игры Непокоренных

Соревнования провели в выходные – 29 и 30 апреля. Игры Непокоренных проходили на 4 локациях по 9 видам спорта.

Игры Непокоренных – это не о спортивной конкуренции или медали, а о победе над собой, и львовский нацотбор в очередной раз это доказал,

– рассказали в городском совете.

Национальная координатор Игорь Непокоренных Илона Волошина пояснила, что самым главным достижением украинских военных, которые с 2017 года принимают участие в соревнованиях, есть не медали или победы, а – созданное уникальное дружеское сообщество, несущее ценности Invictus Games в гражданскую жизнь. Речь идет о смелости, уважении и взаимоподдержке.

Местные власти объяснили, что в реальном времени об Играх Непокоренных не рассказывали с соображений безопасности.

Участники Игр Непокоренных соревновались в таких видах спорта:

первого дня – в пауэрлифтинге, легкой атлетике, гребле на тренажерах и баскетболе на колясках;

второго – по стрельбе из лука, велоспорту, плаванию и настольному теннису.

Причем большинство бойцов, ориентировочно 60%, впервые принимали участие в Играх Непокоренных. Именно поэтому перед каждым соревнованием судьи проводили краткий инструктаж, знакомили с правилами и инвентарем.

Две сотни сильных духом и телом девушек и парней приехали во Львов и борются за свое право представлять Украину на международных соревнованиях в Дюссельдорфе,

– отметил Андрей Садовый.

Начальник управления спорта Львовского городского совета Антон Никулин рассказал, что все спортсмены, участвовавшие в отборе, получили медали. Ведь важно было показать, что все ветераны равны.

"Мы разработали их однотипными и, символически, изготовили из нержавеющей стали. Ведь дух каждого участника крепок как сталь. Они – бойцы, чья воля сильнее тела", – заверил Никулин.

Мэр Львова добавил, что у города уже есть амбиция провести один из следующих мировых чемпионатов Invictus Games во Львове.

Как проходили Всеукраинские соревнования Игры Непокоренных / Фото Львовского городского совета

Их воля сильнее тела

Бойцы, чья воля сильнее тела – это обо всех участниках Игр Непокоренных. С того момента, как вы приняли решение соревноваться на Играх Непокоренных, все вы стали победителями. Вы победили свою боль и решили восстановиться. Горжусь, что сообщество растет и вы присоединяетесь к соревнованиям,

– рассказала министерша по делам ветеранов Украины.

Также Юлия Лапутина вспомнила, что Украина за годы войны потеряла уже 10 членов команды. Их почтили минутой молчания. В память о них на открытии Игр поставили пустой стол с футболками с именами павших за Украину спортсменов.

"Все желающие, кто знал погибших участников Игр Непокоренных, мог подписать их. После этого футболки передадут родным погибших", – рассказали в городском совете.

Так бойцы хотели показать, что они помнят о своих собратьях. Организаторы также хотели привлечь внимание к тому, что тысячи украинских военных продолжают поминутно рисковать своей жизнью, чтобы защитить Украину.

Зеленский поблагодарил ветеранов

Президент Украины во время обращения к ветеранам поблагодарил их за силу.

Украинцы – это величественная нация, ведь наши люди прошли через страшные испытания, боролись за свободу, независимость и собственно украинскость для детей. Именно благодаря стойкости, прочности и силе таких людей как вы, мы и одержим победу,

– сказал украинский лидер.

Владимир Зеленский пожелал украинской команде, как всегда, достойно представить Украину на Invictus Games в Германии в этом году.

Во Львове провели самые масштабные Всеукраинские соревнования Игры Непокоренных: смотрите видео городского совета

Кратко об Играх Непокоренных