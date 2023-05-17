Не перекручивайте, – экс-председатель Верховного Суда впервые прокомментировал свое задержание

Экс-председатель Верховного суда Украины Всеволод Князев, подозреваемый во взяточничестве, считает свое задержание "неправомерным". Однако не помогло, он до сих пор находится в изоляторе.

Князев заявил, что его задержание "неправомерно", ведь он способствовал следствию и помогал правоохранителям в проведении обыска. Об этом он сказал во время выступления перед началом судебного заседания 17 мая.

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Почему Князев назвал свое задержание неправомерным

Князев заявил, что человек может быть задержан, если он препятствует проведению следствия и пытается уничтожить вещественные доказательства. По его словам, он вел себя наоборот.

По данному делу задержание не произошло после того, как сторона обвинения заявила о преступлении, для того чтобы я не препятствовал проводить следственные действия. Ничего такого не было. Я находился по месту жительства. Более того, я способствовал следствию,

– сказал Всеволод Князев.

По его словам, он сам сказал правоохранителям, где лежат деньги, чтобы они их не "искали по ящикам". А насчет выявленных у него средств Князев попросил "не коверкать" факты.

Я бы просил не извращать. Если то мама сказала, что это деньги за квартиру, то мама точно не знает где и какие деньги я храню. Поэтому прошу учесть,

– заявил он.

Сторона обвинения считает задержание законным

Прокурор по делу Александр Омельченко считает задержание Князева законным. Он подчеркнул, что сторона обвинения предоставила все доказательства, поэтому убежден, что все основания для задержания Всеволода Князева были законными.

Что предшествовало