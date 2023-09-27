Дело Князева: экс-председателю Верховного суда уже в третий раз уменьшили размер залога

Высший антикоррупционный суд 26 сентября в очередной раз уменьшил денежный залог для экс-председателя Верховного суда Всеволода Князева. Это уже третий случай, когда судьи снизят сумму альтернативы меры пресечения.

Следует отметить, что это решение не могут обжаловать прокуроры. Оно вступило в силу с момента провозглашения.

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Князеву уменьшили денежный залог

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда тщательно рассмотрела апелляцию защиты на определение следователя судьи ВАКСа. Это решение предусматривало продление срока содержания под стражей экс-председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву, которому была предложена возможность увольнения путем внесения залога в 55 миллионов гривен.

По результатам рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты, уменьшив размер залога как альтернативы содержанию под стражей до 45 миллионов гривен,

– говорится в сообщении суда.

В ВАКСе отметили, что это решение принято с отдельным мнением судьи Инны Калугиной. Более того, это определение не подлежит обжалованию в порядке, то есть в рамках проверки законности этого принятого решения.

Что известно о деле судьи Князева