Дело Князева: экс-председателю Верховного суда уже в третий раз уменьшили размер залога

27 сентября 2023, 02:44
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Источник:

ВАКС

Высший антикоррупционный суд 26 сентября в очередной раз уменьшил денежный залог для экс-председателя Верховного суда Всеволода Князева. Это уже третий случай, когда судьи снизят сумму альтернативы меры пресечения.

Следует отметить, что это решение не могут обжаловать прокуроры. Оно вступило в силу с момента провозглашения.

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Князеву уменьшили денежный залог

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда тщательно рассмотрела апелляцию защиты на определение следователя судьи ВАКСа. Это решение предусматривало продление срока содержания под стражей экс-председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву, которому была предложена возможность увольнения путем внесения залога в 55 миллионов гривен.

По результатам рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты, уменьшив размер залога как альтернативы содержанию под стражей до 45 миллионов гривен,
– говорится в сообщении суда.

В ВАКСе отметили, что это решение принято с отдельным мнением судьи Инны Калугиной. Более того, это определение не подлежит обжалованию в порядке, то есть в рамках проверки законности этого принятого решения.

Что известно о деле судьи Князева

  • Национальное антикоррупционное бюро и САП 15 мая совместно раскрыли коррупционную схему, центральной фигурой которой является экс-глава Верховного суда Всеволода Князева. В ходе операции правоохранительные органы успешно задержали Князева, а также изъяли значительную сумму в 2,7 миллиона долларов США.
  • Далее САП официально сообщила о подозрении экс-председателю Верховного Суда Князеву и его сообщнику-адвокату. А ВАКС 18 мая безотлагательно избрал экс-председателю Верховного Суда меры пресечения в виде содержания под стражей.
  • В конце концов адвокаты ходатайствовали о пересмотре меры пресечения Князеву. Однако ВАКС решил оставить Князева под стражей до 8 сентября, а также рассматривает вариант внесения залога, как альтернативы мере пресечения.
  • Однако сумму денежного залога для судьи уже несколько раз уменьшали. В частности, 31 августа Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога Князеву до 55 миллионов гривен.
  • Последним решением суд постановил оставить Князева под стражей с возможностью внесения залога. Он будет находиться под стражей по 16 октября 2023 года.

Автор: Владислав Кравцов