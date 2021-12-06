Вся база в портретах людей, на которых мы ориентируемся, – Коцюбайло о военной преемственности

Дмитрий Коцюбайло стал первым добровольцем, которому присвоили звание "Герой Украины". Он отмечает, что каждый из украинских защитников берет в пример из истории то, что ему ближе – казаки или УПА.

Коцюбайло подчеркнул, что в его подразделении есть люди из разных регионов. Они все чувствуют военную общность: устраивают лекции, читают книги и обсуждают.

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Каждый берет в пример то, что ему ближе

Каждый берет себе в пример то, что ему ближе. Кто Холодноярцев, кто Запорожских казаков. Я вот, например, из Западной Украины, мне очень близка история УПА. У нас вся база в портретах людей, на которых мы ориентируемся,

– сообщил Коцюбайло.

Герой Украины подчеркнул, что воин – это не только мышцы и автомат, очень важно – то, что внутри. По словам Коцюбайло, война заключается и в общении и избежании конфликтов, ведь у всех – одна цель.

Бойцы постоянно обсуждают свои проблемы и претензии, – Коцюбайло

Мы каждую неделю собираемся все вместе, садимся и говорим. О том, у кого какие претензии, какие проблемы, потом обсуждаем, кто что прочитал, например,новости обсуждаем. Потом я объясняю ребятам, что мы в ближайшее время будем делать и почему,

– объяснил Коцюбайло.

Коцюбайло первым среди добровольцев стал Героем Украины

Отметим, что Дмитрий Коцюбайло с позывным Да Винчи первым в Украине среди добровольцев получил звание Героя Украины. Награду в Верховной Раде ему вручил президент Владимир Зеленский.

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Что известно о Дмитрии Коцюбайло:

Звание Героя Украины Дмитрий Коцюбайло получил за мужество и личный вклад в защиту государства.

Дмитрий – родом из Ивано-Франковской области. В 21 год он стал самым молодым командиром 1-й штурмовой роты ДУК "Правый сектор".

Герой Украины недавно сообщил, что доверяет западной разведке по поводу угрозы для Украины со стороны российской границы. Коцюбайло рассказал о последствиях, которые это может иметь.

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