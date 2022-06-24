Вся Калининградская область истощена, – Макарук оценил захват Сувальского коридора

Россияне сейчас очень активно рассказывают литовцам, что "прорежут себе Сувальский коридор". Это настолько маловероятно, что аж смешно.

Об этом 24 каналу рассказал общественный деятель и пресс-секретарь Informnapalm Михаил Макарук. Он также отметил, что большинство боевой мощи из Калининградской области задействовано в Украине.

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Калининградская область вся истощена, потому что 80% боевых частей именно отсюда либо задействованы на Донбассе, либо уже в украинской земле,

– отмечает Макарук.

"В целом, довольно хорошим был бы вариант раздела Калининградской области между Литвой и Польшей. Ведь у Германии "нет яиц", чтобы это сделать", - добавляет представитель Informnapalm.

Только на территории Литвы расположены британский, немецкий, французский и американский батальоны НАТО, о Польше вообще молчу – поляки сделали свое дело, отмечает журналист. Он также добавляет, что в этих странах очень широкий авиабатальон, также нельзя забывать о дружественном флоте Дании и Германии, постоянно находящемся в Балтийском море.

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Поэтому шансов на то, что Россия все же пойдет на такой самоубийственный шаг и решит "пробить" коридор в Калининград - мало, убежден Михаил Макарук.

В Литве расширили транзитные запреты

Отметим, что после угроз России в сторону Литвы в Вильнюсе пошел еще дальше. Кроме запрета на железнодорожную перевозку на подсанкционные товары, запретили и автомобильный экспорт. Соответственно теперь очень много товаров просто не могут попасть в Калининградскую область.

На границе Литвы и Беларуси уже очередь из фур, которые литовские пограничники разворачивают.

Противостояние России и Литвы из-за "блокады" Калининграда

Литва выполняет условия санкционного пакета ЕС, запретив транзит через территорию определенных российских товаров.

В Кремле говорят, что это "нарушение всех и вся" и угрожают Вильнюсу ответными мерами и даже "развязанными руками".

Чтобы попугать литовцев, россияне начали обучение в Калининградской области. Они будут тренироваться по территории НАТО из "Градов" и "Гиацинтов".

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