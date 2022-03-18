"Вся Кострома в шоке": 331 десантный полк России понес колоссальные потери в Украине
Источник:телеграм-канал"Анатолий Штирлиц"
Российские военные продолжают нести потери в войне против Украины. 331 воздушно-десантный российский полк, который дислоцируется в Костроме не стал исключением.
На это в своем телеграм-канале обратил внимание военный блогер Анатолий "Штирлиц". Он опубликовал красноречивые скриншоты из социальных сетей.
Читайте также СНБО обнародовало список высшего военного руководства России, которое уже убили украинские воины
"Вся Кострома в шоке"
Блогер показал разговоры россиян в одной из групп во "ВКонтакте". Родные и знакомые военных жалуются, что в 331-м десантном полку уже очень много потерь. "Вся Кострома в шоке. Командир погиб, его зам, бойцы...", – пишут пользователи.
Такие сообщения появляются в этой группе регулярно. Очевидно, в государстве-агрессоре начинают подозревать, что не все так, как подает на блюдечке пропагандистская машина.
О чем общаются россияне в сети / Скриншоты
Среди ликвидированных – командрир полка
Накануне вооруженные силы Украины ликвидировали полковника Сергея Сухарева, руководившего 331-м воздушно-десантным полком России. Его подразделения, К слову, еще до полномасштабного вторжения участвовали в войне на востоке Украины. Сухареву передали командование полком недавно, в 2021 году.
Каковы потери врага по состоянию на 18 марта: смотрите видео