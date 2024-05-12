Вся Украина была красная: взлетал МиГ-31К на аэродроме "Саваслейка"
Россияне снова активизировались, в результате чего по всей территории страны прозвучала тревога. Людей призывают спускаться в укрытия в таких случаях.
Собственно, около 09:45 в воскресенье, 12 мая, люди слышали сирены во всех областях Украины (отбои – около 10:15). В этом материале 24 Канал рассказывает все, что известно о воздушной опасности.
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Начали раздаваться отбои в разных областях нашего государства. Мониторинговые каналы пишут, что, кроме ракетной опасности, фиксируют очень высокую активность разведывательных дронов на Харьковщине. Также на Сумщине есть несколько разведывательных беспилотников. В то же время летают разведчики неподалеку Днепра, в окрестностях Запорожья, в районе Николаевщины и Кривого Рога. Важно, что и на Херсонщине их много. Воздушные силы предупреждают: по всей Украине – ракетная опасность. Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", что является носителем ракет типа "Кинжал". Сирены слышали в столице и на территории: Вместе с тем важно, что непрерывная воздушная опасность существует для Луганской области и Крыма.
Начали раздаваться отбои в разных областях нашего государства.
Мониторинговые каналы пишут, что, кроме ракетной опасности, фиксируют очень высокую активность разведывательных дронов на Харьковщине. Также на Сумщине есть несколько разведывательных беспилотников.
В то же время летают разведчики неподалеку Днепра, в окрестностях Запорожья, в районе Николаевщины и Кривого Рога. Важно, что и на Херсонщине их много.
Воздушные силы предупреждают: по всей Украине – ракетная опасность. Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", что является носителем ракет типа "Кинжал".
Сирены слышали в столице и на территории:
Вместе с тем важно, что непрерывная воздушная опасность существует для Луганской области и Крыма.