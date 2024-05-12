Вся Украина была красная: взлетал МиГ-31К на аэродроме "Саваслейка"

12 мая 2024, 09:48
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Россияне снова активизировались, в результате чего по всей территории страны прозвучала тревога. Людей призывают спускаться в укрытия в таких случаях.

Собственно, около 09:45 в воскресенье, 12 мая, люди слышали сирены во всех областях Украины (отбои – около 10:15). В этом материале 24 Канал рассказывает все, что известно о воздушной опасности.

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10:15, 12 мая

Начали раздаваться отбои в разных областях нашего государства.

09:53, 12 мая

Мониторинговые каналы пишут, что, кроме ракетной опасности, фиксируют очень высокую активность разведывательных дронов на Харьковщине. Также на Сумщине есть несколько разведывательных беспилотников.

В то же время летают разведчики неподалеку Днепра, в окрестностях Запорожья, в районе Николаевщины и Кривого Рога. Важно, что и на Херсонщине их много.

09:47, 12 мая

Воздушные силы предупреждают: по всей Украине – ракетная опасность. Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", что является носителем ракет типа "Кинжал".

09:45, 12 мая

Сирены слышали в столице и на территории:

  • Киевской;
  • Винницкой;
  • Волынской;
  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Житомирской;
  • Закарпатской;
  • Запорожской;
  • Ивано-Франковской;
  • Кировоградской;
  • Львовской;
  • Николаевской;
  • Одесской;
  • Полтавской
  • Ровенской;
  • Сумской;
  • Тернопольской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Хмельницкой;
  • Черкасской;
  • Черновицкой;
  • Черниговской областей.

Вместе с тем важно, что непрерывная воздушная опасность существует для Луганской области и Крыма.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак