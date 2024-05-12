Вся Украина была красная: взлетал МиГ-31К на аэродроме "Саваслейка"

Россияне снова активизировались, в результате чего по всей территории страны прозвучала тревога. Людей призывают спускаться в укрытия в таких случаях.

Собственно, около 09:45 в воскресенье, 12 мая, люди слышали сирены во всех областях Украины (отбои – около 10:15). В этом материале 24 Канал рассказывает все, что известно о воздушной опасности.

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