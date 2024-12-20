В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: была угроза удара баллистики по всей стране

20 декабря 2024, 12:18
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Автор: Ярослав Погончук

Россия продолжает терроризировать мирные города Украины. По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за угрозы удара баллистикой.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем находиться в укрытиях до сигнала отбоя воздушной тревоги.

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12:37, 20 декабря

Отбой воздушной тревоги.

12:27, 20 декабря

Мониторы сообщили о вероятных пусках.

12:23, 20 декабря

В Украине масштабная воздушная тревога. В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения по всей территории Украины.