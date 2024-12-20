В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: была угроза удара баллистики по всей стране

Россия продолжает терроризировать мирные города Украины. По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за угрозы удара баллистикой.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем находиться в укрытиях до сигнала отбоя воздушной тревоги.

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