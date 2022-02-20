Всюду солнечно, а на Западе – дождь: прогноз погоды на 21 февраля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в понедельник, 21 февраля, будет дождливая в западных областях. Во всех других регионах синоптики прогнозируют солнце.
Какая будет погода в понедельник
Температура воздуха в Украине будет теплой как для зимнего месяца. В среднем она будет колебаться в пределах +8…+10 градусов.
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Рабочая неделя для жителей Запада начнется с дождливой погоды. Осадки прогнозируют с утра и до вечера. Температура воздуха будет плюсовой, только в Виннице ночью столбики термометров опустятся до -1 градуса.
На Востоке воздух будет холоднее. Там синоптики обещают +6…+8 градусов, а на Харьковщине – +5…+7 градусов. На небе будет солнце, а дождя не будет. Ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
В южных областях синоптики прогнозируют +9…+11 градусов, только в Крыму на градус меньше. Солнечная погода будет сопровождаться порывистым ветром скоростью 7 – 12 метров в секунду.
В Киеве небо будет ясным и безоблачным. Столбики термометров будут колебаться в пределах +7...+9 градусов. Даже ночью температура не опустится ниже нуля.
Погода в городах Украины 21 февраля
Ужгород – +8...+10
Львов – +8...+10
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +8...+10
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +8...+10
Ровно – +8...+10
Житомир – +8...+10
Винница – +8...+10
Одесса – +9...+11
Николаев – +9...+11
Херсон – +9...+11
Симферополь – +8...+10
Кропивницкий – +7...+9
Черкассы – +8...+10
Чернигов – +8...+10
Сумы – +6...+8
Полтава – +8...+10
Днепр – +8...+10
Запорожье – +8...+10
Донецк – +6...+8
Луганск – +7...+9
Харьков – +5...+7
Киев – +7...+9
Прогноз погоды на 21 февраля / Карта Укргидрометцентра