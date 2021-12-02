ВСК будет просить у мобильных операторов данные о передвижении фигурантов дела Полякова
2 декабря 2021 , 19:51Читати новину українською
Источник:телеграм "Правда Качуры"
Временная следственная комиссия по расследованию смерти Антона Полякова 2 декабря провела заседание. На нем решили попросить у мобильных операторов данные о передвижении фигурантов дела.
Кроме того, на заседании ВСК по вопросам расследования обстоятельств смерти нардепа приняли и ряд других решений.
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Решение ВСК по делу смерти Полякова
Временная следственная комиссия на заседании 2 декабря решила следующее:
- вызвать на следующее заседание ВСК для предоставления объяснений и доклада фигурантов уголовного производства, судмедэкспертов и правоохранителей, ведущих следствие;
- получить копии материалов производства;
- обратиться к операторам мобильной связи для получения трекинга мобильных номеров фигурантов уголовного производства;
- получить записи камер видеонаблюдения системы "Безопасный город" в Киеве.
Следующее заседание ВСК планируется провести 9 декабря.Напомним, первое заседание комиссии прошло 19 ноября. На нем был избран состав комиссии, а также определен план и порядок работы следственной комиссии. Секретарем ВСК стал нардеп Александр Качура, а главой – Анна Скороход.
Смерть Антона Полякова: главное
- В ночь на 8 октября нардеп Антон Поляков был найден мертвым в такси. Патруль остановил машину, которая нарушала правила ПДД, и заметил без сознания пассажира на заднем сиденье. Попытки спасти жизнь политику были безуспешными.
- Результаты вскрытия свидетельствуют о том, что смерть наступила из-за острой коронарной недостаточности. Также в крови Полякова обнаружили метадон и алкоголь.
- Правоохранители рассматривают две версии смерти Полякова. Речь идет о добровольном или принудительном употреблении наркотиков.