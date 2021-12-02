ВСК будет просить у мобильных операторов данные о передвижении фигурантов дела Полякова

2 декабря 2021 , 19:51
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Источник:

телеграм "Правда Качуры"

Временная следственная комиссия по расследованию смерти Антона Полякова 2 декабря провела заседание. На нем решили попросить у мобильных операторов данные о передвижении фигурантов дела.

Кроме того, на заседании ВСК по вопросам расследования обстоятельств смерти нардепа приняли и ряд других решений.

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Решение ВСК по делу смерти Полякова

Временная следственная комиссия на заседании 2 декабря решила следующее:

  • вызвать на следующее заседание ВСК для предоставления объяснений и доклада фигурантов уголовного производства, судмедэкспертов и правоохранителей, ведущих следствие;
  • получить копии материалов производства;
  • обратиться к операторам мобильной связи для получения трекинга мобильных номеров фигурантов уголовного производства;
  • получить записи камер видеонаблюдения системы "Безопасный город" в Киеве.

Следующее заседание ВСК планируется провести 9 декабря.

Напомним, первое заседание комиссии прошло 19 ноября. На нем был избран состав комиссии, а также определен план и порядок работы следственной комиссии. Секретарем ВСК стал нардеп Александр Качура, а главой – Анна Скороход.

Смерть Антона Полякова: главное

Автор: Наталія Пристанська