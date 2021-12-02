Окрім цього, на засіданні ТСК з питань розслідування обставин смерті нардепа прийняли й низку інших рішень.

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Рішення ТСК у справі смерті Полякова

Тимчасова слідча комісія на засіданні 2 грудня вирішила таке:

  • викликати на наступне засідання ТСК для надання пояснень та доповіді фігурантів кримінального провадження, судмедекспертів та правоохоронців, які ведуть слідство;
  • отримати копії матеріалів провадження;
  • звернутися до операторів мобільного зв'язку для отримання трекінгу мобільних номерів фігурантів кримінального провадження;
  • отримати записи камер відеоспостереження системи "Безпечне місто" у Києві.

Наступне засідання ТСК планують провести 9 грудня.

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