Верховная Рада создала ВСК по строительству фортификаций и закупке дронов
22 мая 2024, 11:43Читати новину українською
Украинский парламент проголосовал за создание временного следственного комитета по производству дронов и строительству фортификаций. Большинство депутатов проголосовало "За".
Председателем ВСК Верховная Рада назначила Николая Задорожнего из фракции "Слуга Народа".
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Чем будет заниматься комиссия
В состав вошли 8 депутатов "Слуги народа", и по одному представителю от всех фракций и групп ВРУ. От нас Рома Костенко.
К полномочиям ВСК относится изучение обстоятельств и подготовки вопросов по:
- потребностях сектора безопасности и обороны в беспилотных летательных аппаратах и формированию государственного заказа на производство и закупку беспилотных летательных аппаратов;
- анализу практики распределения, передачи, поставки и взятия на баланс беспилотных летательных аппаратов военным частям и подразделениям ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований;
- обустройству фортификационных сооружений, инженерных заграждений на линии соприкосновения и целевому использованию средств, выделенных на их обустройство.