ВСК в Раде отчиталась о расследовании по делу вагнеровцев

Во время заседания Верховной Рады 30 ноября парламентарии заслушали промежуточный отчет временной следственной комиссии по "вагнеровцам". После доклада главы ВСК Марьяны Безуглой нардепы приняли постановление о промежуточном отчете.

За соответствующее решение проголосовал 251 нардеп. Кроме того, мандат ВСК обновили еще на полгода.

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Как отчиталась Марьяна Безуглая, за время работы временной следственной комиссии удалось изучить и исследовать информацию по делу вагнеровцев. Часть данных члены ВСК получили из открытых источников, а также из материалов расследования журналистов Bellingcat.

Между тем большую часть собранных материалов комиссия получила от уполномоченных лиц государственных органов из показаний, данных под протокол о государственной тайне.

ВСК во время расследования заслушала:

представителей Офиса генерального прокурора,

следственных подразделений СБУ и ГБР,

государственных деятелей и лиц, которые могли иметь доступ к работе спецслужб.

Комиссия за время своей работы получила беспрецедентный для парламента доступ к тайной информации. И впервые в истории страны рассмотрела деятельность разведывательного сообщества,

– подчеркнула Безуглая.

Что предусматривает постановление, которое поддержали нардепы

Принять к сведению промежуточный отчет ВСК о проделанной работе за 6 месяцев деятельности, который содержит предложения и выводы по результатам проведенного расследования.

Направить промежуточный отчет ВСК в Офис генерального прокурора, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований для рассмотрения в пределах компетенции и соответствующего реагирования.

Рекомендовать Офису генерального прокурора взять на отдельный контроль расследование уголовных производств по вопросам, которые расследует ВСК.

Что известно о ВСК по вагнеровцам

Комиссия, которую возглавляет нардеп из фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая, не установила, кто именно решил отложить проведение спецоперации в отношении представителей ЧВК "Вагнера".

Верховная Рада 19 мая 2021 года создала Временную следственную комиссию. Основанием для этого стала информация о подготовке и срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию членов ЧВК "Вагнера". В сообщениях журналистов-расследователей говорилось, в частности, о возможной причастности к срыву операции высшего руководства государства.

Журналисты-расследователи Bellingcat с участием The Insider провели собственное расследование обстоятельств операции спецслужб Украины, во время которой разведчикам удалось вывезти из России десятки наиболее значимых боевиков ЧВК "Вагнера", по данным расследователей, причастных к военным преступлениям в Украине.

Владимир Зеленский 26 ноября провел пресс-марафон. На нем он признал, что спецоперацию по захвату боевиков ЧВК "Вагнера" планировали. Однако президенту "стыдно за нее", так как она якобы была "позорной" для украинской разведки.