Вскоре боевые действия могут коснуться Лозовой и Барвенково, – ОВА

В нескольких населенных пунктах на Харьковщине проводят организованную эвакуацию. Все потому, что вскоре их могут коснуться боевые действия.

Об этом вечером 14 апреля сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА. Чиновник описал, какая сейчас ситуация по области, пишет 24 канал.

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Продолжается эвакуация из Лозовой и Барвенково

Эвакуацию проводят, в частности, из Лозовой. Оттуда уже выехало более 30 тысяч человек. Кроме этого, помогают уехать и жителям Барвенково – его уже покинули около 4 тысяч граждан.

В военной администрации области прогнозируют, что вскоре в этих городах могут начаться боевые действия, ведь они находятся именно на Изюмском направлении. Наши военные держат там оборону, чтобы не пропустить врага в Донецкую и Луганскую области.

Где ситуация сложнее

Синегубов объяснил, что нет оснований объявлять эвакуацию из других населенных пунктов. Это касается, в частности, и Харькова.

По состоянию на 14 апреля достаточно сложная ситуация – в Боровской поселковой общине. Она частично находится под контролем оккупантов, поэтому с одной стороны – в полном окружении. Поэтому попасть туда, как и уехать, очень опасно.

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