Вскоре будут летать только в Беларусь: карта стран, которые закрыли авиапространство для россиян

В ответ на войну России против Украины страны массово закрывают авиапространство для государства-агрессора. Ежедневно к запрету приобщаются новые государства.

Небо для России закрыли 18 государств. Вскоре россиянам просто не останется куда летать.

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Ежедневно к этому списку присоединяются новые страны. Еще несколько дней войны – и россияне смогут летать только в Беларусь,

– подчеркнули в Министерстве цифровой трансформации.

Какие страны закрыли небо для России

Литва,

Германия,

Ирландия,

Словения,

Финляндия,

Великобритания,

Польша,

Болгария,

Чехия,

Эстония,

Румыния,

Исландия,

Бельгия,

Нидерланды,

Италия,

Северная Македония,

Молдова,

Латвия.

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