Вскоре будут летать только в Беларусь: карта стран, которые закрыли авиапространство для россиян
27 февраля 2022 , 16:43Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Минцифра
В ответ на войну России против Украины страны массово закрывают авиапространство для государства-агрессора. Ежедневно к запрету приобщаются новые государства.
Небо для России закрыли 18 государств. Вскоре россиянам просто не останется куда летать.
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Ежедневно к этому списку присоединяются новые страны. Еще несколько дней войны – и россияне смогут летать только в Беларусь,
– подчеркнули в Министерстве цифровой трансформации.
Какие страны закрыли небо для России
- Литва,
- Германия,
- Ирландия,
- Словения,
- Финляндия,
- Великобритания,
- Польша,
- Болгария,
- Чехия,
- Эстония,
- Румыния,
- Исландия,
- Бельгия,
- Нидерланды,
- Италия,
- Северная Македония,
- Молдова,
- Латвия.
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