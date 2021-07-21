Вскоре для свободного въезда из Украины должны открыться еще 6 стран Европы, – СМИ
Источник:"Европейская правда"
Уже к концу недели украинцы смогут свободно въезжать на территорию еще 6 европейских стран. По информации СМИ, говорится об Австрии, Исландии, Испании, Люксембурге, Португалии и Нидерландах.
В статье указано, что за 2 недели до решения Совета ЕС об открытии границ для украинцев, сообщили об аналогичном шаге для Молдовы, Армении, Азербайджана.
Ранее Эстония, Латвия и Литва открыли границы для украинцев
Те страны ЕС, которые открыли границы для них, готовят новость и для украинцев, по аналогичному принципу,
– пишут СМИ.
Отметим, что со справкой о вакцинации путешествовать в Нидерланды можно и сейчас. Впоследствии пересекать нидерландскую границу смогут и вакцинированные украинцы. Возможно, что не будут требовать также результатов тестов.
Что известно о свободном въезде в другие страны
- Австрия и Испания могут открыться уже с 22 июля. Для пересечения границы потребуется отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген. Можно воспользоваться старым положительным тестом или справкой о вакцинации. Дети до 12 лет тесты сдавать не должны.
- Для въезда в Люксембург справка о вакцинации не подойдет, однако устроят и отрицательные результаты тестов.
- В Португалии будут действовать те же правила, как и в Люксембурге.
- Правила для въезда в Исландию будут несколько иными: понадобится справка о вакцинации или справка о том, что человек уже переболел коронавирусом.
ЕС ранее сообщил об открытии границ для украинцев
Отметим, что Евросоюз принял решение об открытии границ для граждан Украины еще 15 июля. Перечень стран, в который попала Украина, будет действовать в течение 2 недель, а затем его снова пересмотрят. Впоследствии, о том, что граждане Украины могут свободно приезжать, сообщили в ряде страны. Среди них – страны Балтии, Бельгия, Германия, Дания и другие. Каждое правительство ставит свои требования.
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