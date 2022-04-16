Вскоре могут появиться Международный центр разминирования и государственная минная стратегия

Правительство начало реализацию плана восстановления Украины. В первую очередь это касается территорий, освобожденных от российских захватчиков. Приоритетная задача – разминирование, ведь армия РФ оставила за собой тысячи мин, снарядов и бомб.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, уже было обезврежено более 80 тысяч. Но, к сожалению, Украина еще годами будет находить опасные предметы и последствия "русского мира", передает 24 канал.

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По этой причине Кабмин уже начал работу над созданием Международного центра разминирования.

Об этом мы говорили с заместителем Генсекретаря ООН, лидерами европейских стран и всеми нашими партнерами, которые посещали с нами Бучу и Бородянку,

– рассказал Шмыгаль.

Он объяснил, что полное обезвреживание опасных предметов в некоторых местах займет несколько месяцев. Министерство реинтеграции вместе с МВД и другими министерствами займутся разработкой многолетней государственной противоминной стратегии.

Оккупанты минировали детские игрушки и стиральные машинки

Эта стратегия должна включать не только поэтапный поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов, но и охватить другие сферы – от учений в школах до коммуникационных кампаний, которые будут рассказывать о том, как выглядят эти предметы и как с ними обращаться,

– сказал премьер-министр.

Он рассказал, что в Ирпене, Буче и других населенных пунктах саперы находят даже заминированные детские игрушки, стиральные машины, мешки с картошкой, в лесах расставлены сотни растяжек, а в полях закопаны тысячи мин.

Добавим, что заработала интерактивная карта взрывоопасных территорий Украины. Там можно увидеть, где уже провели разминирование, а также сообщить об обнаружении опасных предметов.

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