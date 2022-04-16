За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, вже було знешкоджено понад 80 тисяч. Але, на жаль, Україна ще роками буде знаходити небезпечні предмети та наслідки "русского міра", передає 24 канал.

До теми Від початку війни піротехніки вже знешкодили 63,5 тисячі вибухонебезпечних предметів

З цієї причини Кабмін України вже розпочав роботу над створенням Міжнародного центру розмінувань.

Про це ми говорили з заступником Генсекретаря ООН, лідерами європейських країн та усіма нашими партнерами, які відвідували з нами Бучу та Бородянку,

– розповів Шмигаль.

Він пояснив, що повне знешкодження небезпечних предметів у деяких місцях займе кілька місяців. Міністерство реінтеграції разом з МВС та іншими міністерствами займуться розробкою багаторічної державної протимінної стратегії.

Окупанти заміновували дитячі ігашки та пральні машинки

Ця стратегія має включати не лише поетапний пошук та знешкодження вибухонебезпечних предметів, але має охопити інші сфери – від навчань у школах до комунікаційних кампаній, які розповідатимуть про те, як виглядають ці предмети та як з ними поводитись,

– сказав прем’єр-міністр.

Він розповів, що в Ірпені, Бучі тощо сапери знаходять навіть заміновані дитячі іграшки, пральні машини, мішки з картоплею, в лісах розставлені сотні розтяжок, а в полях закопані тисячі мін.

Додамо, що запрацювала інтерактивна мапа вибухонебезпечних територій України. Там можна побачити, де вже провели розмінування, а також повідомити про виявлення небезпечних предметів.

Вас може зацікавити нічне звернення Зеленського за 15 квітня: відео