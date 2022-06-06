Вскоре можем узнать много интересного, – Данилов о путинских агентах в Украине
Кроме озвученных обвинений против Виктора Медведчука, Россия создавала и финансировала пророссийские силы по разным цепочкам.
О них мы сможем узнать уже скоро. Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
Внимание Данилов ответил на угрозы Путина бить "туда, куда еще не бил"
Я думаю, что мы в ближайшее время сможем узнать очень много интересных вещей и подробностей, как формировались все эти группы влияния и как это происходило,
– отметил Данилов.
Он также обратил внимание, что некоторые политические обозреватели, которые в свое время каждый день приходили в разные эфиры на телевидении, сейчас исчезли.
Данилов обратился к гауляйтеру Путина
"Мы живем в такие времена, которые все расставят на свои места. И это произойдет очень быстро", – отметил Данилов.
И добавил, если кто-то считает, что он сможет в законсервированном виде продолжать здесь выполнять поручения Путина и быть скрытым гауляйтером, то Служба безопасности Украины и разведка "отработают эти вопросы".
Полностью интервью с Даниловым: смотрите видео
Что известно о 4 уголовных делах против Медведчука
- Виктор Медведчук в начале полномасштабного вторжения России сбежал из-под домашнего ареста, после чего его нашли и задержали сотрудники СБУ.
- В настоящее время против кума Путина открыли целый ряд уголовных дел.
- Ирина Венедиктова объяснила, что говорится не только о так называемом "угольном деле" и государственной измене Медведчука, но еще о 2 производствах. Еще одно, в частности, касается так называемой "трубы Медведчука".
- Венедиктова сообщила, что существует еще одно, четвертое дело против Медведчука, впрочем, деталей чиновник пока не раскрыла.