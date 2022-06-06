Вскоре можем узнать много интересного, – Данилов о путинских агентах в Украине

Кроме озвученных обвинений против Виктора Медведчука, Россия создавала и финансировала пророссийские силы по разным цепочкам.

О них мы сможем узнать уже скоро. Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Внимание Данилов ответил на угрозы Путина бить "туда, куда еще не бил"

Я думаю, что мы в ближайшее время сможем узнать очень много интересных вещей и подробностей, как формировались все эти группы влияния и как это происходило,

– отметил Данилов.

Он также обратил внимание, что некоторые политические обозреватели, которые в свое время каждый день приходили в разные эфиры на телевидении, сейчас исчезли.

Данилов обратился к гауляйтеру Путина

"Мы живем в такие времена, которые все расставят на свои места. И это произойдет очень быстро", – отметил Данилов.

И добавил, если кто-то считает, что он сможет в законсервированном виде продолжать здесь выполнять поручения Путина и быть скрытым гауляйтером, то Служба безопасности Украины и разведка "отработают эти вопросы".

Полностью интервью с Даниловым: смотрите видео

Что известно о 4 уголовных делах против Медведчука

Виктор Медведчук в начале полномасштабного вторжения России сбежал из-под домашнего ареста, после чего его нашли и задержали сотрудники СБУ.

В настоящее время против кума Путина открыли целый ряд уголовных дел.

Ирина Венедиктова объяснила, что говорится не только о так называемом "угольном деле" и государственной измене Медведчука, но еще о 2 производствах. Еще одно, в частности, касается так называемой "трубы Медведчука".

Венедиктова сообщила, что существует еще одно, четвертое дело против Медведчука, впрочем, деталей чиновник пока не раскрыла.

Соратник Медведчука Тарас Козак скрылся из Украины еще зимой 2021 года. Пока информации о том, где он находится, нет. Но, скорей всего, Козак скрывается в России. Венедиктова считает, что он не вернется в Украину, если не будет экстрадиции.