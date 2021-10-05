Вслед за ЕС: Украина также продлила санкции против России

Украина поддержала решение Совета ЕС и продлила санкции против физических лиц и организаций России за нарушение территориальной целостности Украины. Ограничения будут действовать еще минимум полгода, то есть до 15 марта 2022 года.

Санкции против России наложили за нарушение территориальной целостности Украины.

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Как сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, решение о продлении санкций против России поддержали:

Черногория и Албания (кандидаты на вступление в ЕС);

Норвегия (член Европейского экономического пространства).

Они (страны – 24 канал) будут гарантировать, что их национальная политика соответствовала данному решению Совета. Украина также присоединяется к этому решению Совета,

– цитирует пресс-служба Совета ЕС заявление Борреля.

Что предусматривают санкции против России

Санкции применяются к 177 физическим и 48 юридическим лицам. Действующие ограничения предусматривают:

запрет на поездки в ЕС,

заморозку активов,

запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов.

Добавим, что Владимир Зеленский 5 октября ввел в действие решение СНБО о введении санкций за проведение выборов в Госдуму России на оккупированных территориях Украины. В санкционном списке оказались кандидаты в депутаты.