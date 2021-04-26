Вслед за Германией: канцлер Австрии выступил против новых санкций против России
Себастьян Курц заявил, что мир на континенте якобы можно установить только совместно с Россией. Именно поэтому Австрия не является сторонницей дополнительных санкций Евросоюза против России.
Источник:Neue Zurcher Zeitung
Канцлер Австрии Курц убежден, что уже имеющиеся санкции являются правильным решением. В то же время они не должны стать самоцелью.
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Я против дополнительных санкций как самоцели. Нужна деэскалация. Это сложно, но постоянное обострение – это не путь, которым мы хотим идти,
– подчеркнул Курц.
Он отметил, что является сторонником диалога с Россией. Свою позицию Курц аргументирует тем, что "на нашем континенте мир будет только с Россией, а не против нее".
Позиция Германии
Австрия стала не первой страной, которая выступила против дополнительных санкций со стороны ЕС. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас ранее заявил, что пока отношения с Россией плохие, однако ситуацию необходимо урегулировать.
По словам Мааса, целью дипломатии является вести диалог со сторонами, отношения с которыми являются напряженными, а не только "всегда говорить только с теми, с кем нет разногласий во мнениях".
Санкции ЕС против России: главное
- Еще в марте 2021 года ЕС наложил санкции против российских чиновников из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
- Впоследствии в ЕС также продлили санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины.
- В апреле 2021 года депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заметил, что санкции Евросоюза против России неизбежны. По словам европарламентария, на страну-агрессора нужно давить.
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