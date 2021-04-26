Себастьян Курц заявил, что мир на континенте якобы можно установить только совместно с Россией. Именно поэтому Австрия не является сторонницей дополнительных санкций Евросоюза против России.

Канцлер Австрии Курц убежден, что уже имеющиеся санкции являются правильным решением. В то же время они не должны стать самоцелью.

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Я против дополнительных санкций как самоцели. Нужна деэскалация. Это сложно, но постоянное обострение – это не путь, которым мы хотим идти,

– подчеркнул Курц.

Он отметил, что является сторонником диалога с Россией. Свою позицию Курц аргументирует тем, что "на нашем континенте мир будет только с Россией, а не против нее".

Позиция Германии

Австрия стала не первой страной, которая выступила против дополнительных санкций со стороны ЕС. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас ранее заявил, что пока отношения с Россией плохие, однако ситуацию необходимо урегулировать.

По словам Мааса, целью дипломатии является вести диалог со сторонами, отношения с которыми являются напряженными, а не только "всегда говорить только с теми, с кем нет разногласий во мнениях".

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