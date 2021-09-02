Вслед за Кивой: "слуга народа" Трухин написал диссертацию

Александр Трухин, который, вероятно, вызвал пьяное ДТП, оказался ученым. Народный депутат от "Слуги народа" написал диссертацию.

Журналисты выяснили, что Трухин, который был участником скандального ДТП, написал научную диссертацию.

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Диссертация Трухина

Кому-то лавры Кивы не дают покоя. Депутат из "слуг" Трухин тоже написал диссертацию,

– говорится в сообщении.

Тема работы – "Правовое регулирование благотворительной деятельности на украинских территориях в составе Российской империи". Дата защиты пока неизвестна. Диссертацию на сайте высшего учебного заведения также еще не опубликовали.

ДТП с участием нардепа: что известно

На Бориспольской трассе в Киеве 23 августа произошло ДТП. По информации СМИ, ее вызвал Трухин.

В аварии пострадали 6 человек, среди них – руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

Полиция прокомментировала ДТП только через неделю. Правоохранители заявили, что передали материалы в Государственное бюро расследований, ведь фигурантом дела является нардеп.

Потом заговорил и сам Трухин – он заверил, что не планирует ничего скрывать и максимально способствует полиции в расследовании.​

Ранее пророссийский нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива защитил диссертацию кандидата наук по государственному управлению на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". Защита состоялась 26 апреля в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости. На ней неизвестные не пускали на мероприятие журналистов.

Текст сообщения Bihus.Info:

Кому-то лавры Кивы не дают покоя. Депутат из "слуг" Трухин тоже написал диссертацию. Тема кандидатской: "Правовое регулирование благотворительной деятельности на украинских территориях в составе Российской империи". Дата защиты – еще неизвестна. Диссертацию на сайте вуза еще не опубликовали.