Вслед за мигрантами: белорусские пограничники незаконно попали в Литву

На территорию Литвы 17 августа незаконно попали 12 белорусских пограничников. Они пересекли границу вслед за мигрантами.

Министерство внутренних дел Литвы заявило, что белорусские силовики для подавления беспорядков вытеснили 35 мигрантов, а также сами зашли на территорию Литвы.

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В Вильнюсе возмущены

В МВД подчеркнули, что увеличивают свое присутствие на границе. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте назвала произошедшее "наглой провокацией".

Мы отреагировали на эту провокацию и приняли решение дополнительно усилить охрану границы,

– подчеркнули в Литве.

Проблема мигрантов в Литве: что известно