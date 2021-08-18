Вслед за мигрантами: белорусские пограничники незаконно попали в Литву

18 августа 2021 , 13:30
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Источник:

delfi.lt

На территорию Литвы 17 августа незаконно попали 12 белорусских пограничников. Они пересекли границу вслед за мигрантами.

Министерство внутренних дел Литвы заявило, что белорусские силовики для подавления беспорядков вытеснили 35 мигрантов, а также сами зашли на территорию Литвы.

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В Вильнюсе возмущены

В МВД подчеркнули, что увеличивают свое присутствие на границе. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте назвала произошедшее "наглой провокацией".

Мы отреагировали на эту провокацию и приняли решение дополнительно усилить охрану границы,
– подчеркнули в Литве.

Проблема мигрантов в Литве: что известно

  • В МВД Литвы ранее рассказывали о потоке мигрантов. Между ними случаются конфликты и беспорядки разного масштаба и на границе такая ситуация типична.
  • Литва даже строит на границе заграждения из колючей проволоки. Нелегалы едут в основном из Афганистана и Ирака, как предполагают польские силовики, а для проникновения на территорию Европейского Союза используют Беларусь.
  • За их передвижением там не следят. Вероятно, вполне сознательно. Таким образом режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко пытается отомстить за санкции, которые вводит ЕС.
  • Всего в лагере в Литве находятся около 400 беженцев. Они незаконно прибыли в Литву через границу с Беларусью. Изначально на полигоне планировали разместить до 1 500 задержанных беженцев, но из-за массовых протестов это число уменьшили до 800.
Автор: Ольга Музика