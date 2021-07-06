Вслед за ОПУ: не работают сайты СБУ, НАБУ и СВРУ
6 июля 2021 , 20:00Читати новину українською
Источник:24 канал
В Украине 6 июля "упали" сайты Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки. Перед тем перестал работать сайт Офиса Президента.
Сейчас перейти на 6 сайтов невозможно. Они не загружаются.
Ранее Сайт Офиса Президента перестал работать: с чем это связано
Какие сайты не работают:
- Службы безопасности Украины;
- Национального антикоррупционного бюро,
- Службы внешней разведки,
- Государственной службы специальной связи и защиты,
- Государственного бюро расследований,
- Офиса Президента.
Сайт НАБУ "упал" / Скриншот
Не хакерская атака, – СМИ
По данным "Сегодня", в Офисе Президента уверяют, что на сайты не совершали хакерскую атаку. Причина поломки – техническая авария на линии. В киберполиции якобы также говорят, что сайты не работают чисто по техническим причинам.
Заметим, сайты Минобороны, Кабмина, Верховной Рады, Офиса генпрокурора и полиции работают.