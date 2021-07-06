Вслед за ОПУ: не работают сайты СБУ, НАБУ и СВРУ

В Украине 6 июля "упали" сайты Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки. Перед тем перестал работать сайт Офиса Президента.

Сейчас перейти на 6 сайтов невозможно. Они не загружаются.

Ранее Сайт Офиса Президента перестал работать: с чем это связано

Какие сайты не работают:

Службы безопасности Украины;

Национального антикоррупционного бюро,

Службы внешней разведки,

Государственной службы специальной связи и защиты,

Государственного бюро расследований,

Офиса Президента.

Журналисты 24 канала пытаются связаться с правоохранителями, чтобы выяснить причины "падения" сайтов.



Сайт НАБУ "упал" / Скриншот

Не хакерская атака, – СМИ

По данным "Сегодня", в Офисе Президента уверяют, что на сайты не совершали хакерскую атаку. Причина поломки – техническая авария на линии. В киберполиции якобы также говорят, что сайты не работают чисто по техническим причинам.

Заметим, сайты Минобороны, Кабмина, Верховной Рады, Офиса генпрокурора и полиции работают.