Вслед за США Германия тоже опровергла слухи об эвакуации своих дипломатов из Украины

МИД Германии прокомментировало слухи об эвакуации дипломатов или их семей из Украины. Там эту информацию опровергли.

Внешнедипломатическое немецкое ведомство заявило, что не принимало "никаких мер" для сокращения количества своих работников в Украине. То же касается и членов их семей.

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Германия не принимает "никаких мер" для эвакуации из Украины

В МИД Германии прокомментировали сообщение СМИ о наличии планов эвакуации из посольства в Украине. Там заверили, что:

Пристально следят за ситуацией безопасности в Украине (из-за угрозы нового вторжения России).

Тесно контактируют с партнерами в Европейском Союзе и в целом на международном уровне.

Однако никаких мер по эвакуации работников посольства или их семей не предпринимали.

Федеральное министерство иностранных дел в настоящее время не принимает никаких мер по уменьшению количества сотрудников посольства (Германии в Украине, – 24 канал) или членов их семей,

– заявили в ведомстве.

Дело в том, что влиятельное немецкое издание Bild 22 января написало о якобы планах МИД Германии поМол, в случае обострения ситуации между Россией и Украиной они должны быть вывезены из страны.

Примечательно, что об эвакуации дипломатов писали и другие СМИ – только речь шла о представителях Соединенных Штатов Америки. В частности:

Журналист Fox Nesw написал, что семьи американских дипломатов уедут домой уже с понедельника, 24 января.

В Госдепе немедленно взялись опровергать это сообщение. Там заверили, что не было таких приказов.

Заявления об эвакуации американских дипломатов: смотрите в видео, как это было