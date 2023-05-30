Вспомнил легендарный мем: Кличко остроумно прокомментировал "атаку" на Москву

Виталий Кличко, комментируя так называемую "атаку" дронами на Москву, вспомнил легендарный мем. Речь идет о "смотреть в завтрашний день".

Граждане страны-террористки, поддерживающие геноцид, вдруг огорчились из-за того, что их покой нарушили загадочные дроны. Российские пропагандисты уже визжат об "атаке" со стороны Украины. Конечно, никаких доказательств Россия, ежедневно штампующая все новые и новые фейки, привести не может.

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Кличко остроумно прокомментировал

Журналисты вспомнили, что еще накануне Кличко обращался к Валерию Залужному со словами, что пока Киев бомбят, Москва спокойно гуляет.

Я могу пошутить в этом направлении. Одно из таких высказываний Кличко "Не каждый может смотреть в завтрашний день, но у меня это получается,

– заявил мэр Киева.

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Кличко прокомментировал "атаку" / Фото из телеграмм-канала мэра Киева