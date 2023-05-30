Громадяни країни-терористки, які підтримують геноцид, раптом забідкалися через те, що їхній спокій порушили загадкові дрони. Російські пропагандисти вже верещать про "атаку" з боку України. Звичайно, жодних доказів Росія, яка щодня штампує все нові й нові фейки, навести не може.

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Кличко дотепно прокоментував

Журналісти пригадали, що ще напередодні Кличко звертався до Валерія Залужного зі словами, що доки Київ бомблять, Москва спокійно гуляє.

Я можу пожартувати у цьому напрямку. Одне з таких висловлювань Кличка "Не кожен може дивитись у завтрашній день, але у мене це виходить,

– заявив мер Києва.

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Згодом у своїхх соцмережах Кличко ще й опублікував мем.



Кличко прокоментував "атаку" / Фото з телеграм-каналу мера Києва