Холера скосила оккупантов на Херсонщине: российские подразделения теряют боеспособность

Подрыв Каховской ГЭС российскими военными сильно навредил оккупантам. Кроме того, что вода смыла первую линию обороны противника, подразделения России начали терять боеспособность из-за холеры.

Военный движение украинцев и крымских татар "Атеш" заявляет, что российские оккупанты страдают от эпидемии холеры. Партизаны, ссылаясь на информаторов из военных госпиталей Херсонщины и Крыма, сообщают, что ежедневно к ним поступают множество военных с подозрением на холеру.

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Оккупантов вывозят в тыл для лечения

В сообщении говорится, что целые подразделения с херсонского направления расположены вдоль Северо-Крымского канала теряют боеспособность и вывозятся в тыл для лечения.

В "Атеш" отметили, что несколько российских солдат уже погибли. Партизаны связывают смерть российских военных, вероятнее всего, с использованием воды из открытых источников.

Дело в том, что у россиян проблемы с подвозом бутилированной или просто очищенной воды.

"Естественно, что подрыв Каховской дамбы нанес колоссальный вред природе, раскрыв множество болезней, о которых мы еще услышим. Призываем жителей Херсонщины и Крыма быть особенно внимательными к воде, которую вы употребляете в пищу", – добавили в "Атеше".

Есть ли холера на территориях, которые контролирует Украина

После подрыва российскими военными Каховской ГЭС руководитель отдела госэконадзора земельных ресурсов департамента госэконадзора Госэкоинспекции Олега Павленко заявил, что на затопленных территориях обнаружили опасные инфекции.

Речь шла о заражении кишечной палочкой и холерой.

Однако в Государственной экологической инспекции Украины заявили, что у них нет информации об обнаружении холерной и кишечной палочек в водах юга Украины.

После этого Минздрав не подтвердил информацию, что якобы после подрыва Каховской ГЭС обнаружили опасные инфекции. Также информацию об инфекциях не подтвердил штаб ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС.



Что такое холера / Инфографика 24 Канала