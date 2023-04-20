Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уже прокомментировал это событие в эфире Радио свободы. По его словам, работа ПВО не велась, однако в городе объявили воздушную тревогу, передает 24 Канал.

Смотрите также Метеор, спутник или "НЛО": все, что известно о яркой вспышке над Киевом

Что могло обусловить такое явление

Игнат объяснил, что угрозы ударов не было, но поскольку Украина находится в состоянии войны, и это событие было, как минимум странным, то была применена воздушная тревога для предотвращения вероятной опасности.

Спикер Воздушных сил, ссылаясь на сайт Главного центра специального контроля, отметил, что, вероятно, это могло быть космическое тело, входившее в слои атмосферы.

Юрий Игнат подчеркнул, очевидно, юмору есть место повсюду. Однако командующий Воздушными силами Николай Олещук призывает украинцев более корректно использовать символику Воздушных сил в своих шутках.

К слову, представитель добавил, что Воздушные силы вчера плодотворно работали на Востоке страны. ОК "Восток" уничтожило по меньшей мере 10 вражеских "Шахидов".

Как прокомментировали событие в NASA