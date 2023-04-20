Речник Повітряних сил Юрій Ігнат вже прокоментував цю подію в ефірі Радіо Свободи. За його словами, робота ППО не велась, однак в місті оголосили повітряну тривогу, передає 24 Канал.

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Що могло зумовити таке явище

Ігнат пояснив, що загрози ударів не було, але оскільки Україна перебуває у стані війни, і ця подія була, як мінімум дивною, то була застосована повітряна тривога аби запобігти ймовірній небезпеці.

Речник Повітряних сил, посилаючись на сайт Головного центру спеціального контролю, зазначив, що, ймовірно, це могло бути космічне тіло, яке входило в шари атмосфери.

Юрій Ігнат наголосив, очевидно, гумору є місце всюди. Однак командувач Повітряних сил Микола Олещук закликає українців більш коректно використовувати символіку Повітряних сил у своїх жартах.

До слова, речник додав, що Повітряні сили вчора плідно працювали на Сході країни. ОК "Схід" знищило щонайменше 10 ворожих "Шахідів".

Як прокоментували подію у NASA