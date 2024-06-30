Из-за таких ужасных условий россияне сдаются в плен. Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 каналу, что не располагает информацией о случаях заболевания тифом или холерой среди оккупантов. Однако он подтвердил, что у захватчиков есть проблемы с питьевой водой.

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Последствия ударов по логистике россиян

В российской армии на Юге есть вспышки острых кишечных заболеваний. Это связано с жаркой погодой. Оккупантам не хватает воды, поэтому они вынуждены пить грязную.

Также они, возможно, употребляют некачественные продукты, потому что все их поставки зависят от логистики. А по ней сейчас Силы обороны пытаются бить. Логистика – это не только БК, но и подвоз питьевой воды, пищевых продуктов,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

В то же время враг, по его словам, может сдаваться в плен, не дожидаясь заболеваний. Это будет для оккупантов выгоднее и дешевле.

Об этих проблемах у россиян также докладывает наша разведка. Украинские же силы продолжат уничтожать логистические пути противника. Недостаток воды, продуктов тоже влияет на вражеские войска. Как говорят, можно воевать не только пулями,

– подчеркнул Сергей Братчук.

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Обратите внимание! Немецкое издание Bild, со ссылкой на открытые данные, сообщило, что в Херсонской области в российских войсках от "брюшного тифа и холеры уже есть смертельные случаи". Также с 15 июня количество заболеваний растет. Из-за жажды оккупанты пьют грязную воду из рек и колодцев. Это приводит к возникновению тяжелых заболеваний. Есть свидетельства, что россияне даже сдаются в плен "из-за жажды".