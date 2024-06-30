Через такі жахливі умови росіяни здаються у полон. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що не має інформації щодо випадків захворювання тифом або холерою серед окупантів. Проте він підтвердив, що загарбники мають проблеми з питною водою.

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Наслідки ударів по логістиці росіян

В російському війську на Півдні є спалахи гострих кишкових захворювань. Це пов'язано зі спекотною погодою. Окупантам не вистачає води, тому вони змушені пити брудну.

Також вони, можливо, споживають неякісні продукти, тому що все їхнє постачання залежить від логістики. А по ній зараз Сили оборони намагаються бити. Логістика – це не лише БК, а й підвезення питної води, харчових продуктів,

– наголосив речник Української добровольчої армії "Південь".

Водночас ворог, за його словами, може здаватися в полон, не чекаючи захворювань. Це буде для окупантів вигідніше та дешевше.

Про ці проблеми у росіян також доповідає наша розвідка. Українські ж сили продовжать знищувати логістичні шляхи противника. Нестача води, продуктів теж впливає на ворожі війська. Як кажуть, можна воювати не лише кулями,

– підкреслив Сергій Братчук.

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Зверніть увагу! Німецьке видання Bild, з посиланням на відкриті дані, повідомило, що в Херсонській області у російських військах від "черевного тифу та холери вже є смертельні випадки". Також з 15 червня кількість захворювань зростає. Через спрагу окупанти п'ють брудну воду з річок та криниць. Це призводить до виникнення важких захворювань. Є свідчення, що росіяни навіть здаються в полон "через спрагу".