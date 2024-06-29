Водночас є дані, що Росія перекидає сили та засоби з Південного напрямку на північ Харківщини. Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп проаналізував 24 Каналу вищесказану інформацію та відповів, що вказуватиме на ворожу підготовку до наступальних дій на Півдні.

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Про тактику росіян

Давид Шарп розповів, що Росія зараз застосовує тактику "малих груп". Коли невеликими силами на низці ділянок один за одним здійснює атаки. У такий спосіб окупанти шукають слабке місце та намагаються витиснути українських військових зі своїх позицій. Тут можна зробити безліч помилок і виправити їх, тому ворог навряд відмовиться від такого методу.

Виняток – розгортання величезного угруповання на якійсь ділянці фронту. Тоді можна припустити, що готується наступ. Про це може дізнатися розвідка або дані зіллють у мережу. Приміром, великі сили з Південного напрямку перекидаються на Східний фронт – це підготовка до якихось додаткових наступальних дій.

Щодо Півдня – якби росіяни мали резерви, то могли б наступати. Однак потрібно знати, де вони розташовуються та скільки їх. Натепер можна очікувати лише тиск та окремі локальні удари. Оскільки основні сили Росія зосередила у районі Торецька, Часового Яру, Куп'янська, на Покровському та Харківському напрямках.

У них не так багато резервів, водночас багато точок докладання зусиль. Тому про Південь поки нічого не відомо, принаймні з огляду на відкриті джерела,

– зазначив військовий оглядач.

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Як знищити залізницю

За словами Шарпа, коли залізниця активно працює, це безумовно спрощує логістику російській армії та дає змогу достатньо швидко перекидати резерви й великі партії боєприпасів на ті чи інші ділянки фронту.

Водночас знищити вороже залізничне сполучення складно. Якщо завдати удару по коліях, окупанти зможуть їх швидко відновити. Відтак потрібно шукати місця, де розв'язання проблем займе багато часу. Приміром, знести міст. Поки його відновлюватимуть, залізниця не працюватиме.

Якщо залізнична дорога рівна, тобто без мостів, це велика проблема. Однак можна на неї постійно впливати й робити сполучення незручним. Можна атакувати ешелони. Але потрібно вміти на великій дистанції знищувати цілі, які рухаються. Необхідна розвідка в реальному часі і засоби, які здатні уражати такі об'єкти,

– зазначив військовий оглядач.

"Впливати на дорогу диверсійними операціями, які хоть виводять її з ладу не надовго, але на постійній основі. Також атакувати якісь невеликі мости, якісь залізничні вузли. Це все повинно відбуватися безупинно. Тоді "життєдіяльність" залізниці може стати проблематичною", – додав він.