"Встать на учет, сдать оружие": гауляйтер Херсонщины обнаглел и издал циничный указ

Колобранты из Херсона боятся работы местных партизан. Они пробуют отобрать орудие у населения.

Соответствующая бумажка подписала гауляйтер с Херсонщины, который называет себя "военным комендантом". Он требует, чтобы военные Вооруженных Сил Украины и местной терробороны встали на учет.

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Хотят отобрать оружие у населения

Российские кафиры и коллаборанты явно опасаются местного партизанского движения, которое регулярно "передает приветы" предателям. Теперь захватчики ищут оставшихся в регионе украинских военных.

Местный гауляйтер хочет, чтобы военные ВСУ и терробороны пришли на учет и добровольно отдали все оружие и боеприпасы, которые у них есть. Кто откажется это сделать – того будут задерживать.

Встать на учет, а также добровольно сдать оружие и боеприпасы – такой приказ издал так называемый комендант Херсонской области, – говорится в сообщении.

Бумажка, подписавшая гауляйтер / Фото Оперативно ВСУ

Кроме того, местные телеграмма-каналы сообщают, что в Новой Каховке на блокпостах начали допрашивать всех мужчин. Оккупанты ищут людей , которые проходили службу в украинской армии, а также занимались строительством.

Местные предполагают, что россияне хотят либо привлечь местное население к войне против Украины, либо для восстановления Мариуполя, либо для других задач.

Украинские партизаны успешно охотятся на российских захватчиков и коллаборантов. Так, 7 июня в центре временно оккупированного Херсона неожиданно прогремел взрыв . Интересно, что он произошел в ресторане "Ностальжи", где любят перекусить коллаборанты "высшего звена".

Пока неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из врагов в результате взрыва. Но, по словам советника главы Херсонской ОВА по вопросам территориальной обороны Сергея Хланя, это отличный знак для россиян. Они должны понять, что бронежилеты их не спасут. А за ними идет охота.

"Вот почему партизанское движение важно. Вместе с наступающими ВСУ движение сопротивления создаст синергию для освобождения области", - подчеркнул Хлань.

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