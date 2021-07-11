Самые интересные сюжеты, которые стали самыми популярными за неделю среди наших читателей – к вашему вниманию.

Интересно В Украине стартовал рынок земли, Открытое небо с ЕС – видео недели

Встреча военнослужащих

Всего участниками всеукраинской акции стали почти 400 человек. В частности, военные, ветераны АТО, пластуны и волонтеры. Все привлеченные жили в палатках с 3 до 6 июля.

В Донецкой области провели встречу защитников: смотрите видео

Немецкий хирург во Львове

Немецкого хирурга Клауса Экснера ждали 60 детей из всех уголков Украины. Визит врача организовал благотворительный фонд BigShoe, а оплатил – Александр Зинченко, игрок национальной сборной по футболу.

Немецкий хирург спасает украинских детей: смотрите видео

Воины помогают детям

Ветераны войны на Донбассе вернулись на Восток, чтобы обустроить для детей скейт-парк. Таких образом они пытаются поднять доверие к военным и помочь местным.

Скейт-парк для молодежи от военных: смотрите видео

Литовская выставка в Киеве

Титулованная литовская художница Эгле Ридийкайте представила свои работы в Киев на Подоле. Над полотнами она работала 5 лет. Кроме того, в галерее Цех демонстрируют работы и других известных европейских художников.

Работы Эгле Ридийкайте впервые в Киеве: смотрите видео

Космическая коллекция предпринимателя

Предприниматель из Харькова собрал уникальную коллекцию, которая посвящена космосу. Посетители могут испытать гироскоп и сесть за виртуальный руль космического истребителя. Выставка объединяет в себе интерактивность и теоретичность.

Познавательная выставка "путешествует" по Украине: смотрите видео