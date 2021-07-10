Чтобы получить лечение или просто консультацию от этого специалиста, во Львов приезжают со всех уголков страны. На этот раз было аж 60 детей, которые ждали Экснера.

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Украинцы поделились своими историями

Алла с дочкой Мирославой 5 лет назад узнали, о пороках здоровья девочки. Искали врача, который бы ее прооперировал. Впоследствии узнали, что такое может сделать Экснер. Впрочем, из-за пандемии в Украине его пришлось ждать 2 года, а следовательно – и самой операции.

Когда женщина узнала, что он наконец в Украине – сразу отправились из городка Смела, что в Черкасской области. Мать прооперированной девочки рассказала, что у ребенка был врожденный порок – гемангиома верхней губы.

Экснер надеется провести как можно больше операций: смотрите видео

В то же время женщина Марина с сыном Назаром во второй раз приехали за помощью к немецкому хирургу. Несколько лет назад они попали в ДТП, после чего 2 месяца парень был в коме. Врачи даже предполагали из-за этого полную потерю зрения.

"Глаза вообще не открывались, был поврежден центр зрения. Мы объездили всю Украину. Никто не брался, потому что тяжелая операция. И мы попали к Клаусу Экснеру, и он сказал: "Да, я за вас берусь, я Вам открою глаза. Сперва правое, а потом левое", – рассказала мать мальчика.

Операции продолжаются ежедневно

Оперировать немецкий хирург будет до конца недели. Он уже сделал 20 операций, но до отлета надеется сделать еще. В тандеме с украинскими врачами Клаус Экснер оперирует ежедневно с 8:00 до 19:00.



Хирург уже сделал 20 операций / Фото из Фейсбука КП "8-я городская клиническая больница Львова"

"Многие детки имеют врожденные пороки лица. Некоторые из детей не могут открыть свои веки, поэтому должны ходить, поднимая голову, чтобы хоть что-то видеть. Будем также оперировать деток, пострадавших вследствие тяжелых травм и имеющих их последствия, а еще с гемангиомами и другими недугами. Хотим помочь как можно большему количеству пациентов", – отметил немецкий хирург Клаус Экснер.

Заведующий Центром пластической хирургии 8 больницы Василий Савчин рассказал, что с ними работают почти все врачи отделения. Есть врачи из Ивано-Франковска, из онкодиспансера.

Визит хирурга оплатил футболист Зинченко

Визит немецкого хирурга организовал благотворительный фонд BigShoe, а оплатил все игрок национальной сборной по футболу Александр Зинченко. В частности, оплатил путешествие врача, расходы на материалы и мединструменты, которые используют при операциях. Это деньги с призовых на Евро-2020.



Визит оплатил игрок сборной по футболу Александр Зинченко / Фото Getty Images

"Очень рад, что мы сейчас в Украине, а наша акция развивается и пополняется новыми благодетелями. Наш великий помощник – немецкий футболист Месут Озил. Он обращается к своим коллегам с просьбой присоединиться к помощи детям. И вот Александр Зинченко откликнулся. Для нас это большая радость", – рассказал руководитель фонда BigShoe Игорь Ветцель.

К слову, первый визит Экснера в Украину оплатили футбольные болельщики во время Евро-2012.