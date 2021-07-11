Найцікавіші сюжети, які стали найпопулярнішими за тиждень серед наших читачів – до вашої уваги.

Цікаво В Україні стартував ринок землі, відкрите небо з ЄС – відео тижня

Зустріч військовослужбовців

Загалом учасниками всеукраїнської акції стали майже 400 людей. Зокрема, військові, ветерани АТО, пластуни та волонтери. Усі залучені жили у наметах з 3 до 6 липня.

На Донеччині провели зустріч захисників: дивіться відео

Німецький хірург у Львові

На німецького хірурга Клауса Екснера чекали 60 дітей із усіх куточків України. Візит лікаря організував благодійний фонд BigShoe, а оплатив – Олександр Зінченко, гравець національної збірної з футболу.

Німецький хірург рятує українських дітей: дивіться відео

Воїни допомагають дітям

Ветерани війни на Донбасі повернулись на Схід, аби облаштувати для дітей скейт-парк. У таких спосіб вони намагаються підняти довіру до військових та допомогти місцевим.

Скейт-парк для молоді від військових: дивіться відео

Литовська виставка у Києві

Найтитулованіша литовська художниця Егле Рідійкайте представила свої роботи У Києва на Подолі. Над полотнами вона працювала 5 років. Крім того, у галереї Цех демонструють роботи й інших відомих європейських митців.

Роботи Егле Рідійкайте вперше в Києві: дивіться відео

Космічна колекція підприємця

Підприємець із Харкова зібрав унікальну колекцію, яка присвячена космосу. Відвідувачі можуть випробувати гіроскоп та сісти за віртуальний штурвал космічного винищувача. Виставка поєднує в собі інтерактивність та теоретичність.

Пізнавальна виставка "мандрує" Україною: дивіться відео