Об этом во время стрима на ютубе 24 канала рассказал американский политолог Рамис Юнус. Он также отметил, что тогда война еще не закончилась и даже не было второго фронта, но уже произошло Сталинградское сражение, а в Украине – освобождение Херсона как параллель.
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Встретились ли лидеры главных стран на планете – встретились. Был ли там агрессор – не было, обсуждали будущее планеты – обсуждали.
К примеру, в контексте этой войны, вторым фронтом может быть ядерное оружие против агрессора – России. В таком контексте, чтобы никто на планете не позволял себе даже разговоров о ядерной бомбе,
– говорит Юнус.
По мнению политолога, в этой тематике такие антагонистические страны как США и Китай не договаривались, а выступали с общей позицией.
Полный стрим с Рамисом Юнусом: смотрите видео
"Также можно проследить за тем, как изменился Китай – на сегодняшний день, его позиция нейтралитета все больше напоминает западную модель. Для Китая крайне важно наладить отношения с США, тот объем взаимовыгодных точек соприкосновения гораздо больше, чем разногласий", – убежден Рамис Юнус.
Встреча лидеров США и Китая была положительной
По словам Юнуса, очень хорошо, что эта встреча была столь продолжительной и тот позитив, который я услышал из уст президента США и из уст лидера Китая, говорит нам о том, что тема России была важной и что эти страны договорятся.
Война в Украине уже вырисовывает направление, и результаты ее многим понятны. Поддержка президента Зеленского, если он присоединится онлайн – будет высокой, поэтому и Путин не поехал на этот саммит,
– добавляет политолог.
Путин считает, что руководит большим государством, а поддержки он не ощутил не то, что на G20, а даже на ШОС.
Встреча Байдена и Си Цзипина
- 14 ноября лидеры Китая и Соединенных Штатов Америки встретились в рамках саммита стран Большой двадцатки. Си Цзиньпин и Джозеф Байден обсудили вопросы сотрудничества.
- Во вступительном слове президент Соединенных Штатов отметил, что Вашингтон и Пекин смогут справиться с разногласиями и совместно решать возникшие перед мировым сообществом проблемы.
- Джо Байден и Си Цзиньпин также обсудили неспровоцированную войну России против Украины. Лидер США при этом и подчеркнул безответственные угрозы России по использованию ядерного оружия.
- Встреча лидеров обеих стран в рамках саммита Большой двадцатки является свидетельством определенного потепления в отношениях между государствами. К тому же, премьер-министр Китая заявлял о недопустимости ядерного шантажа Путиным.