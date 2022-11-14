Про це під час стріму на ютубі 24 каналу розповів американський політолог Раміс Юнус. Він також зазначив, що тоді війна ще не закінчилась і навіть не було другого фронту, але вже відбулась Сталінградська битва, а в Україні – звільнення Херсону, як паралель.
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Чи зустрілись лідери головних країн на планеті – зустрілися. Чи був там агресор – не було, обговорювали майбутнє планети – обговорювали.
Наприклад, в контексті цієї війни, другим фронтом може бути ядерна зброя проти агресорки – Росії. В такому контексті, аби ніхто на планеті не дозволяв собі навіть розмов про ядерну бомбу,
– каже Юнус.
На думку політолога, в цій тематиці, такі антагоністичні країни, як США та Китай не домовлялись, а виступали зі спільною позицією.
Повний стрім із Рамісом Юнусом: дивіться відео
"Також можна простежити за тим, як змінився Китай – на сьогодні, його позиція нейтралітету все більше нагадує західну модель. Для Китаю вкрай важливо налагодити стосунки із США, той об’єм взаємовигідних точок дотику набагато більший, ніж розбіжностей", – переконаний Раміс Юнус.
Зустріч лідерів США та Китаю була позитивною
За словами Юнуса, дуже добре, що ця зустріч була такою тривалою і той позитив, який я почув з вуст президента США і з вуст лідера Китаю, каже нам про те, що тема Росії була важливою і що ці країни домовляться.
Війна в Україні вже вимальовує напрямок і результати її багатьом зрозумілі. Підтримка президента Зеленського, якщо від доєднається онлайн – буде високою, тому й Путін не поїхав на цей саміт,
– додає політолог.
Путін вважає, що керує великою державою, а підтримки він не відчув не те, що на G20, а навіть на ШОС.
Зустріч Байдена і Сі Цзіпіна
- 14 листопада лідери Китаю та Сполучених Штатів Америки зустрілися у рамках саміту країн Великої двадцятки. Сі Цзіньпін та Джозеф Байден обговорили питання співпраці.
- У вступному слові президент Сполучених Штатів зазначив, що Вашингтон та Пекін зможуть впоратися з розбіжностями та спільно розв'язувати проблеми, що постали перед світовою спільнотою.
- Джо Байден та Сі Цзіньпін також обговорили неспровоковану війну Росії проти України. Лідер США при тому й підкреслив безвідповідальні погрози Росії щодо використання ядерної зброї.
- Зустріч лідерів обох країн у рамках саміту Великої двадцятки є свідченням певного потепління у відносинах між державами. До того ж прем'єр-міністр Китаю заявляв про неприпустимість ядерного шантажу Путіним.