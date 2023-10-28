Политолог Владимир Фесенко сказал 24 Каналу, что новость о возможной встрече президента США и главы КНР является положительной. Лучше, чтобы они попытались договориться о совместном сосуществовании, чем между их странами была бы жесткая конкуренция.
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Обсудят все актуальные темы
Байден и Си Цзиньпин будут в первую очередь договариваться по Тайваню. Они будут искать определенный паритет во избежание военного столкновения.
Вряд ли они смогут договориться о дальнейшей перспективе решения судьбы острова. В конце концов люди, живущие на Тайване, должны сами решать свою судьбу, а не США или Китай за них,
– отметил политолог.
Также президент США и глава Китая обсудят все актуальные темы. В частности кризис на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты наверняка будут призывать Китай меньше вмешиваться в ситуацию, сдерживать "горячих арабских друзей" и, прежде всего, Иран.
Безусловно, Байден и Си Цзиньпин будут обсуждать и войну России против Украины. Наверное, они в этом вопросе придут к консенсусу. Однако будут подняты вопросы сдерживания России от эскалации войны, демонстрации ядерных угроз, чем снова увлеклись в Кремле, устраивая ядерные тренировки.
Во время этой встречи будет еще один повод совместно США и Китаю призвать Россию воздержаться от ядерного шантажа. Кроме того, нужно влиять на россиян, чтобы они были готовы к реальным мирным переговорам, а не к эскалации войны,
– подчеркнул Фесенко.
В то же время главы Соединенных Штатов и Китая будут обсуждать правила конкуренции. Между ними есть торговые противоречия, геополитическое соревнование. В широком смысле Байдену и Си Цзиньпину нужно договориться о мирном сосуществовании и уменьшении напряжения в отношениях.
"Однако нужно еще дождаться этой встречи, чтобы ей ничего не помешало, ведь в диалоге этих двух стран не заинтересована прежде всего Россия. И сейчас обеим сторонам нужно это иметь в виду, ведь Кремль может спровоцировать новые конфликты, чтобы в частности сорвать эти очень важные переговоры", – отметил Владимир Фесенко.
Больше о возможной встрече глав США и Китая
- Лидеры двух стран могут провести встречу в США на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в ноябре. В нем должен принять участие Си Цзиньпин.
- О возможности этой встречи договорились Джозеф Байден и глава МИД Китая Ван И, во время посещения последнего США впервые за пять лет. Президент США и министр иностранных дел КНР обсудили насущные вопросы, в частности возобновление диалога между странами и стабилизацию их отношений. Также Байден и Ван затронули неотложные вопросы войны России против Украины и ситуацию на Ближнем Востоке.
- Также собеседники акцентировали внимание на проблеме Тайваня, в частности маневры флота и авиации КНР в Тайванском проливе.
- В то же время политолог Николай Давыдюк предположил, что важной темой встречи Байдена и Си Цзиньпина будет Россия и вопрос, что делать с Путиным. Ведь его ядерный шантаж не нравится ни США, ни Китаю.