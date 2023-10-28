Политолог Владимир Фесенко сказал 24 Каналу, что новость о возможной встрече президента США и главы КНР является положительной. Лучше, чтобы они попытались договориться о совместном сосуществовании, чем между их странами была бы жесткая конкуренция.

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Обсудят все актуальные темы

Байден и Си Цзиньпин будут в первую очередь договариваться по Тайваню. Они будут искать определенный паритет во избежание военного столкновения.

Вряд ли они смогут договориться о дальнейшей перспективе решения судьбы острова. В конце концов люди, живущие на Тайване, должны сами решать свою судьбу, а не США или Китай за них,

– отметил политолог.

Также президент США и глава Китая обсудят все актуальные темы. В частности кризис на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты наверняка будут призывать Китай меньше вмешиваться в ситуацию, сдерживать "горячих арабских друзей" и, прежде всего, Иран.

Безусловно, Байден и Си Цзиньпин будут обсуждать и войну России против Украины. Наверное, они в этом вопросе придут к консенсусу. Однако будут подняты вопросы сдерживания России от эскалации войны, демонстрации ядерных угроз, чем снова увлеклись в Кремле, устраивая ядерные тренировки.

Во время этой встречи будет еще один повод совместно США и Китаю призвать Россию воздержаться от ядерного шантажа. Кроме того, нужно влиять на россиян, чтобы они были готовы к реальным мирным переговорам, а не к эскалации войны,

– подчеркнул Фесенко.

В то же время главы Соединенных Штатов и Китая будут обсуждать правила конкуренции. Между ними есть торговые противоречия, геополитическое соревнование. В широком смысле Байдену и Си Цзиньпину нужно договориться о мирном сосуществовании и уменьшении напряжения в отношениях.

"Однако нужно еще дождаться этой встречи, чтобы ей ничего не помешало, ведь в диалоге этих двух стран не заинтересована прежде всего Россия. И сейчас обеим сторонам нужно это иметь в виду, ведь Кремль может спровоцировать новые конфликты, чтобы в частности сорвать эти очень важные переговоры", – отметил Владимир Фесенко.

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